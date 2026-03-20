Нацгвардейцы за считанные часы уничтожили роту российских оккупантов — видео
Нацгвардейцы не дали армии РФ прорваться вперед
Третья бригада оперативного назначения Нацгвардии "Спартан" и корпус “Хартия” успешно сорвали штурм армии РФ на Покровском направлении, ликвидировав 120 захватчиков всего лишь в течение двух суток.

  • Россияне пытались прорваться под дождем, но не удалось.
  • Армия РФ снова потеряла очень много техники.

Для того, чтобы положить роту российских захватчиков, украинским воинам понадобилось всего 48 часов.

Как отмечают в НГУ, российское оккупационное командование бросило значительные силы на штурм на Покровском направлении.

Враг питал надежду, что сможет успешно воспользоваться дождливой погодой.

Так, пехотинцы РФ не оставляли попыток прорваться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах.

Несмотря на это, бойцы Спартана совместно со смежными подразделениями смогли сорвать наступление противника.

Только в течение двух суток потери армии РФ на Покровском направлении существенно выросли:

  • 120 российских штурмовиков ликвидировано;

  • 6 получили ранения;

Более того, враг не уберег от украинских атак немало своей техники:

  • 7 квадроциклов;

  • 4 мотоцикла;

  • 3 автомобиля.

Всего за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Белицкое, Сухецкое, Покровское, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное и Новопавловка.

