Нацгвардейцы за считанные часы уничтожили роту российских оккупантов — видео

Третья бригада оперативного назначения Нацгвардии "Спартан" и корпус “Хартия” успешно сорвали штурм армии РФ на Покровском направлении, ликвидировав 120 захватчиков всего лишь в течение двух суток.
Главные тезисы
- Россияне пытались прорваться под дождем, но не удалось.
- Армия РФ снова потеряла очень много техники.
Нацгвардейцы не дали армии РФ прорваться вперед
Для того, чтобы положить роту российских захватчиков, украинским воинам понадобилось всего 48 часов.
Как отмечают в НГУ, российское оккупационное командование бросило значительные силы на штурм на Покровском направлении.
Враг питал надежду, что сможет успешно воспользоваться дождливой погодой.
Так, пехотинцы РФ не оставляли попыток прорваться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах.
Несмотря на это, бойцы Спартана совместно со смежными подразделениями смогли сорвать наступление противника.
Только в течение двух суток потери армии РФ на Покровском направлении существенно выросли:
120 российских штурмовиков ликвидировано;
6 получили ранения;
Более того, враг не уберег от украинских атак немало своей техники:
7 квадроциклов;
4 мотоцикла;
3 автомобиля.
Всего за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Белицкое, Сухецкое, Покровское, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное и Новопавловка.
