РФ атаковала Украину 156 ударными БпЛА

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что в течение ночи 19-20 марта российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 156 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО заявляют об уничтожении 133 вражеских целей.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 13 локациях.
- Враг все еще продолжает атаку, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.
ПВО объявило результаты отражения атаки РФ
Новое воздушное нападение врага началось около 18:00 19 марта.
На этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 90 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-