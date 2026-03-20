РФ атаковала Украину 156 ударными БпЛА

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что в течение ночи 19-20 марта российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 156 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО заявляют об уничтожении 133 вражеских целей.

ПВО объявило результаты отражения атаки РФ

Новое воздушное нападение врага началось около 18:00 19 марта.

На этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 90 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.