Путин решил снизить масштабы производства ракет
Путин решил снизить масштабы производства ракет

Глава государства Владимир Зеленский располагает данными о том, что российский диктатор Владимир Путин решил провести перераспределение ресурсов. На этом фоне страна-агрессорка начала производить меньше ракет и концентрирует свои силы на производстве ударных беспилотников.

Главные тезисы

  • Россия планирует выпускать 600-800 дронов в день с целью достижения показателя 1000 дронов в сутки.
  • Украина имеет успешный опыт в использовании дронов-перехватчиков и предлагает его союзникам.

Что известно о новых планах Путина

Как удалось узнать украинским разведчикам, страна-агрессорка начала сбавлять производство ракет.

Враг же все активнее вливает финансы в масштабирование производства дронов.

По словам Владимира Зеленского, по состоянию на сегодняшний день российская атака по Украине — это 350-500 дронов в сутки.

Россия хочет выйти в 2026 году на 600–800 дронов, но общая цель у них — 1000 дронов в сутки. Это количество должно сбиваться дронами-перехватчиками, и на него нужно иметь около 2–3 тыс. перехватчиков, не меньше.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Несмотря на это, глава государства не забыл напомнить о преимуществах украинского опыта.

В первую очередь речь идет о том, что дрон-перехватчик стоит 3–5 тыс. долларов, то есть на один «Шахед» уходит около 10 тыс. долларов.

А вот что касается ракеты "Петриота", то она стоит 4 млн. дол.

Украина тратит для сбития дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока — 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем, — пояснил украинский лидер.

