Путин решил снизить масштабы производства ракет

Глава государства Владимир Зеленский располагает данными о том, что российский диктатор Владимир Путин решил провести перераспределение ресурсов. На этом фоне страна-агрессорка начала производить меньше ракет и концентрирует свои силы на производстве ударных беспилотников.
Главные тезисы
- Россия планирует выпускать 600-800 дронов в день с целью достижения показателя 1000 дронов в сутки.
- Украина имеет успешный опыт в использовании дронов-перехватчиков и предлагает его союзникам.
Что известно о новых планах Путина
Как удалось узнать украинским разведчикам, страна-агрессорка начала сбавлять производство ракет.
Враг же все активнее вливает финансы в масштабирование производства дронов.
По словам Владимира Зеленского, по состоянию на сегодняшний день российская атака по Украине — это 350-500 дронов в сутки.
Несмотря на это, глава государства не забыл напомнить о преимуществах украинского опыта.
В первую очередь речь идет о том, что дрон-перехватчик стоит 3–5 тыс. долларов, то есть на один «Шахед» уходит около 10 тыс. долларов.
А вот что касается ракеты "Петриота", то она стоит 4 млн. дол.
Больше по теме
