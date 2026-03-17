"Не знаю, как им это удается". Трамп удивляется, что украинцы живут в Украине
Американский лидер Дональд Трамп неожиданно для всех вспомнил украинцев во время речи о Ливане. Он не скрывает своего удивления, что, несмотря на войну и ежедневные бомбардировки, "люди живут в Украине".

Главные тезисы

  • Недавно инсайдеры сообщили, что Трамп теряет интерес к Украине.
  • Однако президент США часто упоминает о российско-украинской войне.

Американские журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать военную операцию Израиля в Ливане.

По словам президента США, он не так давно встречался с влиятельным ливанцем.

Я спросил: неужели вы живете в Ливане? Ваши родители живут там?". Тот, по словам Трампа, ответил: "О, да, они там живут. И с годами они привыкли к тому, что там бомбят”, — заявил Дональд Трамп.

После того, как американский лидер поразмышлял о трудностях, которые создает для Ливана движение "Хезболла", президент США внезапно вспомнил об украинцах и их жизни во время войны.

Люди живут в Украине. Знаю, вы подумаете, что они не могли бы жить в Украине, но живут в Украине. Я не знаю, как это им удается, но они живут в Украине.

Президент Украины

