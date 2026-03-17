Зеленский подтвердил тайные переговоры с Ираном
Категория
Политика
Дата публикации

Владимир Зеленский
Зеленский пытался остановить сотрудничество Ирана и РФ
По словам главы государства Владимира Зеленского, в 2022 году официальный Киев тайно обращался к Тегерану и призвал, чтобы Иран не предоставлял оружие России. Иранский режим цинично заверил Украину, что этого больше не будет.

Главные тезисы

  • Зеленский предупредил Иран, если их дроны убьют украинцев, Тегеран будет считаться союзником России.
  • Однако это предупреждение не остановило иранский режим.

Украинский лидер вспомнил, какой была первая ночь полномасштабной войны. По его словам, она началась с ракет.

Это было ужасно, но мы нашли способ перехватывать ракеты и защищать людей, энергосистему и другую инфраструктуру. Между тем, иранский режим поставил России первую партию «шахедов» — тысячу дронов. Мы связались с иранцами на уровне разведывательных служб. Мы попросили их не снабжать Россию оружием.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства заявил, что Тегеран получил от Киева четкое предупреждение: если их «шахеды» убьют мирных украинцев, Иран будет считаться союзником России.

Они ответили: «Нет нет, мы не союзники в этом. Мы продали россиянам только одну партию "шахедов". Это будет 1200 или 1300 дронов, и все. Больше поставок не будет». Но они соврали, — подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, они дали им не только тысячи этих дронов — они передали лицензии на производство «шахедов».

Фактически Иран помог России построить два завода по производству этих дронов.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готов ликвидировать и нового лидера Ирана
Трамп настроен действовать жестко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 154 дрона во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
8 гражданских пострадали в результате удара России по Запорожью
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Атака России на Запорожье – много пострадавших

