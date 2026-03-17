Зеленский подтвердил тайные переговоры с Ираном

По словам главы государства Владимира Зеленского, в 2022 году официальный Киев тайно обращался к Тегерану и призвал, чтобы Иран не предоставлял оружие России. Иранский режим цинично заверил Украину, что этого больше не будет.

Зеленский пытался остановить сотрудничество Ирана и РФ

Украинский лидер вспомнил, какой была первая ночь полномасштабной войны. По его словам, она началась с ракет.

Это было ужасно, но мы нашли способ перехватывать ракеты и защищать людей, энергосистему и другую инфраструктуру. Между тем, иранский режим поставил России первую партию «шахедов» — тысячу дронов. Мы связались с иранцами на уровне разведывательных служб. Мы попросили их не снабжать Россию оружием. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства заявил, что Тегеран получил от Киева четкое предупреждение: если их «шахеды» убьют мирных украинцев, Иран будет считаться союзником России.

Они ответили: «Нет нет, мы не союзники в этом. Мы продали россиянам только одну партию "шахедов". Это будет 1200 или 1300 дронов, и все. Больше поставок не будет». Но они соврали, — подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, они дали им не только тысячи этих дронов — они передали лицензии на производство «шахедов».