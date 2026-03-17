Зеленский подтвердил тайные переговоры с Ираном

По словам главы государства Владимира Зеленского, в 2022 году официальный Киев тайно обращался к Тегерану и призвал, чтобы Иран не предоставлял оружие России. Иранский режим цинично заверил Украину, что этого больше не будет.
Главные тезисы
- Зеленский предупредил Иран, если их дроны убьют украинцев, Тегеран будет считаться союзником России.
- Однако это предупреждение не остановило иранский режим.
Зеленский пытался остановить сотрудничество Ирана и РФ
Украинский лидер вспомнил, какой была первая ночь полномасштабной войны. По его словам, она началась с ракет.
Глава государства заявил, что Тегеран получил от Киева четкое предупреждение: если их «шахеды» убьют мирных украинцев, Иран будет считаться союзником России.
Как отметил президент, они дали им не только тысячи этих дронов — они передали лицензии на производство «шахедов».
Фактически Иран помог России построить два завода по производству этих дронов.
