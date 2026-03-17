Зеленський підтвердив таємні переговори з Іраном

За словами глави держави Володимира Зеленського, у 2022 році офіційний Київ таємно звертався до Тегерана та закликав, щоб Іран не надавав зброю Росії. Іранський режим цинічно запевнив Україну, що цього більше не буде.

Зеленський намагався зупинити співпрацю Ірану та РФ

Український лідер пригадав, якою була перша ніч повномасштабної війни. За його словами, вона почалася з ракет.

Це було жахливо, але згодом ми знайшли спосіб перехоплювати ракети та захищати людей, енергосистему й іншу інфраструктуру. Тим часом іранський режим поставив Росії першу партію «шахедів» — тисячу дронів. Ми зв’язалися з іранцями на рівні розвідувальних служб. Ми попросили їх не постачати Росії зброю. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави заявив, що Тегеран отримав від Києва чітке попередження: якщо їхні «шахеди» вб’ють мирних українців, то Іран буде вважатися союзником Росії.

Вони відповіли: «Ні-ні, ми не союзники в цьому. Ми продали росіянам лише одну партію "шахедів". Це буде 1200 або 1300 дронів, і все. Більше постачань не буде». Але вони збрехали, — наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, вони дали їм не лише тисячі цих дронів — вони передали ліцензії на виробництво «шахедів».