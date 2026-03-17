Зеленський підтвердив таємні переговори з Іраном
За словами глави держави Володимира Зеленського, у 2022 році офіційний Київ таємно звертався до Тегерана та закликав, щоб Іран не надавав зброю Росії. Іранський режим цинічно запевнив Україну, що цього більше не буде.

Головні тези:

  • Зеленський попередив Іран, що якщо їхні дрони вб'ють українців, Тегеран буде вважатися союзником Росії.
  • Однак це попередження не зупинило іранський режим.

Зеленський намагався зупинити співпрацю Ірану та РФ

Український лідер пригадав, якою була перша ніч повномасштабної війни. За його словами, вона почалася з ракет.

Це було жахливо, але згодом ми знайшли спосіб перехоплювати ракети та захищати людей, енергосистему й іншу інфраструктуру. Тим часом іранський режим поставив Росії першу партію «шахедів» — тисячу дронів. Ми зв’язалися з іранцями на рівні розвідувальних служб. Ми попросили їх не постачати Росії зброю.

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави заявив, що Тегеран отримав від Києва чітке попередження: якщо їхні «шахеди» вб’ють мирних українців, то Іран буде вважатися союзником Росії.

Вони відповіли: «Ні-ні, ми не союзники в цьому. Ми продали росіянам лише одну партію “шахедів”. Це буде 1200 або 1300 дронів, і все. Більше постачань не буде». Але вони збрехали, — наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, вони дали їм не лише тисячі цих дронів — вони передали ліцензії на виробництво «шахедів».

Фактично Іран допоміг Росії збудувати два заводи з виробництва цих дронів.

