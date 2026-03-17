Зеленський підтвердив таємні переговори з Іраном

За словами глави держави Володимира Зеленського, у 2022 році офіційний Київ таємно звертався до Тегерана та закликав, щоб Іран не надавав зброю Росії. Іранський режим цинічно запевнив Україну, що цього більше не буде.
Головні тези:
- Зеленський попередив Іран, що якщо їхні дрони вб'ють українців, Тегеран буде вважатися союзником Росії.
- Однак це попередження не зупинило іранський режим.
Зеленський намагався зупинити співпрацю Ірану та РФ
Український лідер пригадав, якою була перша ніч повномасштабної війни. За його словами, вона почалася з ракет.
Глава держави заявив, що Тегеран отримав від Києва чітке попередження: якщо їхні «шахеди» вб’ють мирних українців, то Іран буде вважатися союзником Росії.
Як зазначив президент, вони дали їм не лише тисячі цих дронів — вони передали ліцензії на виробництво «шахедів».
Фактично Іран допоміг Росії збудувати два заводи з виробництва цих дронів.
