8 цивільних постраждали внаслідок удару Росії по Запоріжжю

Російські окупанти здійснили нову атаку на Запоріжжя та влучили поблизу терміналу "Нової пошти". Згідно з останніми даними, постраждали 8 мирних мешканців міста. Удар стався вранці 17 березня.
Головні тези:
- Росіяни вдарили по інноваційному терміналу СІЧ.
- Усі співробітники, які перебували на зміні, живі.
Атака Росії на Запоріжжя — багато потерпілих
Останні подробиці розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він офіційно підтвердив, що цього разу росіяни поцілили поблизу одного із терміналів логістичного оператора.
У той момент на роботі перебували 7 працівників — постраждали усі.
Згодом стало відомо, що під ворожий удар потрапив термінал "Нової пошти".
За його словами, російський загарбники атакували інноваційний термінал СІЧ.
Федоров наголосив, що загиблих внаслідок удару немає, а з потерпілими вже працюють медики.
“Нова пошта” підтвердила, що наразі з’ясовує масштаби пошкоджень та робить все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи терміналу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-