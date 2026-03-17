8 цивільних постраждали внаслідок удару Росії по Запоріжжю

Російські окупанти здійснили нову атаку на Запоріжжя та влучили поблизу терміналу "Нової пошти". Згідно з останніми даними, постраждали 8 мирних мешканців міста. Удар стався вранці 17 березня.

Атака Росії на Запоріжжя — багато потерпілих

Останні подробиці розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він офіційно підтвердив, що цього разу росіяни поцілили поблизу одного із терміналів логістичного оператора.

У той момент на роботі перебували 7 працівників — постраждали усі.

Згодом стало відомо, що під ворожий удар потрапив термінал "Нової пошти".

Кількість постраждалих збільшилась до 8 людей. Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості. Іван Федоров Глава Запорізької ОВА

За його словами, російський загарбники атакували інноваційний термінал СІЧ.

Федоров наголосив, що загиблих внаслідок удару немає, а з потерпілими вже працюють медики.

“Нова пошта” підтвердила, що наразі з’ясовує масштаби пошкоджень та робить все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи терміналу.