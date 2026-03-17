ППО знешкодила 154 дрони під час нової атаки РФ
ППО знешкодила 154 дрони під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 16-17 березня російські загарбники здійснювали напад на Україну 178 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Відбулося влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях.
  • Атака Росії триває досі, тому не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 16 березня.

Цьогра разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 110 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

