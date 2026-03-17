ППО знешкодила 154 дрони під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 16-17 березня російські загарбники здійснювали напад на Україну 178 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Відбулося влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях.
- Атака Росії триває досі, тому не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 16 березня.
Цьогра разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 110 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
