ПВО обезвредила 154 дрона во время новой атаки РФ
Украина
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что ночью 16-17 марта российские захватчики совершали нападение на Украину 178 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

  • Произошло попадание 22 ударных БПЛА на 12 локациях.
  • Воздушная атака все еще продолжается, поэтому важно соблюдать правила безопасности.

Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 16 марта.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 110 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

