ПВО обезвредила 154 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что ночью 16-17 марта российские захватчики совершали нападение на Украину 178 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Произошло попадание 22 ударных БПЛА на 12 локациях.
- Воздушная атака все еще продолжается, поэтому важно соблюдать правила безопасности.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 16 марта.
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 110 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
