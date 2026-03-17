8 гражданских пострадали в результате удара России по Запорожью

Российские оккупанты совершили новую атаку на Запорожье и попали вблизи терминала "Новой почты". Согласно последним данным, пострадали 8 мирных жителей города. Это случилось утром 17 марта.

Атака России на Запорожье — много пострадавших

Последние подробности рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он официально подтвердил, что на этот раз россияне попали вблизи одного из терминалов логистического оператора.

В тот момент на работе находились 7 работников — пострадали все.

Впоследствии стало известно, что под вражеский удар попал терминал "Новой почты".

Число пострадавших увеличилось до 8 человек. Шесть сотрудников получили контузию. Состояние еще двух человек медики оценивают как среднюю тяжесть. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

По его словам, российские захватчики атаковали инновационный терминал СИЧ.

Федоров подчеркнул, что погибших в результате удара нет, а с пострадавшими уже работают медики.

"Новая почта" подтвердила, что выясняет масштабы повреждений и делает все возможное для быстрого возобновления работы терминала.