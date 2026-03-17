8 гражданских пострадали в результате удара России по Запорожью

Российские оккупанты совершили новую атаку на Запорожье и попали вблизи терминала "Новой почты". Согласно последним данным, пострадали 8 мирных жителей города. Это случилось утром 17 марта.
Главные тезисы
- Россияне ударили по инновационному терминалу СИЧ.
- Все сотрудники, который были не смене, живы.
Атака России на Запорожье — много пострадавших
Последние подробности рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он официально подтвердил, что на этот раз россияне попали вблизи одного из терминалов логистического оператора.
В тот момент на работе находились 7 работников — пострадали все.
Впоследствии стало известно, что под вражеский удар попал терминал "Новой почты".
По его словам, российские захватчики атаковали инновационный терминал СИЧ.
Федоров подчеркнул, что погибших в результате удара нет, а с пострадавшими уже работают медики.
"Новая почта" подтвердила, что выясняет масштабы повреждений и делает все возможное для быстрого возобновления работы терминала.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-