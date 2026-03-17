8 гражданских пострадали в результате удара России по Запорожью
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Российские оккупанты совершили новую атаку на Запорожье и попали вблизи терминала "Новой почты". Согласно последним данным, пострадали 8 мирных жителей города. Это случилось утром 17 марта.

Главные тезисы

  • Россияне ударили по инновационному терминалу СИЧ.
  • Все сотрудники, который были не смене, живы.

Последние подробности рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он официально подтвердил, что на этот раз россияне попали вблизи одного из терминалов логистического оператора.

В тот момент на работе находились 7 работников — пострадали все.

Впоследствии стало известно, что под вражеский удар попал терминал "Новой почты".

Число пострадавших увеличилось до 8 человек. Шесть сотрудников получили контузию. Состояние еще двух человек медики оценивают как среднюю тяжесть.

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

По его словам, российские захватчики атаковали инновационный терминал СИЧ.

Федоров подчеркнул, что погибших в результате удара нет, а с пострадавшими уже работают медики.

"Новая почта" подтвердила, что выясняет масштабы повреждений и делает все возможное для быстрого возобновления работы терминала.

После атаки мы переключились на резервные логистические мощности, чтобы сохранить стабильность доставки. Процессы уже перестроены — команда работает в усиленном режиме, — заявили в компании.

