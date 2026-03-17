Авиация Украины разнесла вдребезги 9 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно разгромила сразу девять районов сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1483 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 171 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 17 марта 2026 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 280 860 (+930) человек,
танков — 11 783 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 24 218 (+3) ед,
артиллерийских систем — 38 477 (+20) ед,
РСЗО — 1 688 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 183 144 (+1 991) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 83 744 (+120) ед.
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 200 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 9616 дронов-камикадзе и осуществил 3715 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-