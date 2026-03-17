Авиация Украины разнесла вдребезги 9 районов сосредоточения армии РФ
Авиация Украины разнесла вдребезги 9 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно разгромила сразу девять районов сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1483 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 171 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 17 марта 2026 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 280 860 (+930) человек,

  • танков — 11 783 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 24 218 (+3) ед,

  • артиллерийских систем — 38 477 (+20) ед,

  • РСЗО — 1 688 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 183 144 (+1 991) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 83 744 (+120) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 200 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9616 дронов-камикадзе и осуществил 3715 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня.

