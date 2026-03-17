Авіація України рознесла вщент 9 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
авіація
Read in English

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно розгромила одразу дев’ять районів зосередження живої сили та техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1483 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 171 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 17 березня 2026 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 280 860 (+930) осіб,

  • танків — 11 783 (+2) од,

  • бойових броньованих машин — 24 218 (+3) од,

  • артилерійських систем — 38 477 (+20) од,

  • РСЗВ — 1 688 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 183 144 (+1 991) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 83 744 (+120) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9616 дронів–камікадзе та здійснив 3715 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?