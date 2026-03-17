Авіація України рознесла вщент 9 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно розгромила одразу дев’ять районів зосередження живої сили та техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1483 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 171 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 17 березня 2026 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 280 860 (+930) осіб,
танків — 11 783 (+2) од,
бойових броньованих машин — 24 218 (+3) од,
артилерійських систем — 38 477 (+20) од,
РСЗВ — 1 688 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 183 144 (+1 991) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 83 744 (+120) од.
Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 9616 дронів–камікадзе та здійснив 3715 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-