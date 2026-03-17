"Не знаю, як їм це вдається". Трамп дивується, що українці живуть в Україні
Джерело:  Укрінформ

Американський лідер Дональд Трамп неочікувано для всіх згадав про українців під час промови про Ліван. Він не приховує свого здивування, що навіть попри війну та щоденні бомбардування, "люди живуть в Україні".

Головні тези:

  • Нещодавно інсайдери повідомили, що Трамп втрачає інтерес до України.
  • Однак президент США доволі часто згадує про російсько-українську війну.

Трамп укотре згадав про Україну та українців

Американські журналісти попросили очільника Білого дому прокоментувати воєнну операцію Ізраїлю в Лівані.

За словами президента США, він не так давно мав зустріч із впливовим ліванцем.

Я запитав: невже ви живете в Лівані? Ваші батьки живуть там?". Той, за словами Трампа, відповів: "О, так, вони там живуть. І з роками вони звикли до того, що там бомблять”, — заявив Дональд Трамп.

Після того, як американський лідер порозмірковував про труднощі, які створює для Лівану рух "Хезболла", президент США раптово згадав про українців та їхнє життя на тлі війни.

Люди живуть в Україні. Знаю, ви подумаєте, що вони не могли б жити в Україні, але вони живуть в Україні. Я не знаю, як їм це вдається, але вони живуть в Україні.

Дональд Трамп

Президент України

