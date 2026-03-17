Путін вирішив зменшити масштаби виробництва ракет

Глава держави Володимир Зеленський має у своєму розпорядженні дані про те, що російський диктатор Володимир Путін вирішив провести перерозподіл ресурсів. На цьому тлі країна-агресорка почала випускати менше ракет і концентрує свої сили на виробництві ударних безпілотників.

Головні тези:

  • Росія планує випускати 600-800 дронів на день з метою досягнення показника 1000 дронів на добу.
  • Україна має успішний досвід у використанні дронів-перехоплювачів і пропонує його союзникам.

Що відомо про нові плани Путіна

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, країна-агресорка почала зменшувати виробництво ракет.

Натомість ворог дедалі активніше вливає фінанси у масштабування виробництва дронів.

За словами Володимира Зеленського, станом на сьогодні російська атака по Україні — це 350–500 дронів на добу.

Росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета в них — 1000 дронів на добу. Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на неї потрібно мати близько 2–3 тис. перехоплювачів, не менше.

Володимир Зеленський

Президент України

Попри це, глава держави не забув нагадати про переваги українського досвіду.

Насамперед ідеться про те, що дрон-перехоплювач вартує 3–$5 тис доларів, тобто на один"Шахед" йде близько 10 тис дол.

А от що стосується ракети до "Петріота", то вона коштує 4 млн. дол.

Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу — 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо, — пояснив український лідер.

