Путін вирішив зменшити масштаби виробництва ракет

Глава держави Володимир Зеленський має у своєму розпорядженні дані про те, що російський диктатор Володимир Путін вирішив провести перерозподіл ресурсів. На цьому тлі країна-агресорка почала випускати менше ракет і концентрує свої сили на виробництві ударних безпілотників.
Головні тези:
- Росія планує випускати 600-800 дронів на день з метою досягнення показника 1000 дронів на добу.
- Україна має успішний досвід у використанні дронів-перехоплювачів і пропонує його союзникам.
Що відомо про нові плани Путіна
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, країна-агресорка почала зменшувати виробництво ракет.
Натомість ворог дедалі активніше вливає фінанси у масштабування виробництва дронів.
За словами Володимира Зеленського, станом на сьогодні російська атака по Україні — це 350–500 дронів на добу.
Попри це, глава держави не забув нагадати про переваги українського досвіду.
Насамперед ідеться про те, що дрон-перехоплювач вартує 3–$5 тис доларів, тобто на один"Шахед" йде близько 10 тис дол.
А от що стосується ракети до "Петріота", то вона коштує 4 млн. дол.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-