Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що готовий до переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. На його переконання, цей діалог може бути вигідним для обох країн.

Зеленський готовий до переговорів з Нетаньягу

Під час нового інтерв'ю український лідер звернув увагу на процес удосконалення іранських дронів.

Ні для кого не секрет, що він значно пришвидшився під час війни Росії проти України.

Врешті-решт все дійшло до того, що іранські безпілотники почали тероризувати країни Близького Сходу.

Володимир Зеленський вкотре повторив, що в цьому сенсі Україна має "величезний обсяг знань, отриманих на полі бою".

Журналісти вирішили поцікавитися в глави держави, чи можливі перемовини з Нетаньягу.

Український лідер підтвердив, що офіційний Тель-Авів звернувся до нього щодо можливої розмови — як виявилося, він уже прийняв цю пропозицію.

У нього (Нетаньягу — ред.) є те, що потрібно мені, а в мене є те, що потрібно йому. Тож я готовий до цього діалогу. Володимир Зеленський Президент України

Як уже згадувалося раніше, Нетаньягу надіслав Києву прохання щодо проведення розмови із Зеленським стосовно співпраці в перехопленні іранських дронів.