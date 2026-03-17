"Я готовий". Зеленський відповів на пропозцію лідера Ізраїля
Володимир Зеленський
Зеленський готовий до переговорів з Нетаньягу
Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що готовий до переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. На його переконання, цей діалог може бути вигідним для обох країн.

Головні тези:

  • Нетаньягу надіслав Києву прохання щодо розмови стосовно співпраці в перехопленні іранських дронів.
  • Зеленський уже відгукнувся на цю пропозицію.

Під час нового інтерв'ю український лідер звернув увагу на процес удосконалення іранських дронів.

Ні для кого не секрет, що він значно пришвидшився під час війни Росії проти України.

Врешті-решт все дійшло до того, що іранські безпілотники почали тероризувати країни Близького Сходу.

Володимир Зеленський вкотре повторив, що в цьому сенсі Україна має "величезний обсяг знань, отриманих на полі бою".

Журналісти вирішили поцікавитися в глави держави, чи можливі перемовини з Нетаньягу.

Український лідер підтвердив, що офіційний Тель-Авів звернувся до нього щодо можливої розмови — як виявилося, він уже прийняв цю пропозицію.

У нього (Нетаньягу — ред.) є те, що потрібно мені, а в мене є те, що потрібно йому. Тож я готовий до цього діалогу.

Володимир Зеленський

Президент України

Як уже згадувалося раніше, Нетаньягу надіслав Києву прохання щодо проведення розмови із Зеленським стосовно співпраці в перехопленні іранських дронів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський підтвердив таємні переговори з Іраном
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація України рознесла вщент 9 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
авіація
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Не знаю, як їм це вдається". Трамп дивується, що українці живуть в Україні
Трамп

