"Я готовий". Зеленський відповів на пропозцію лідера Ізраїля

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що готовий до переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. На його переконання, цей діалог може бути вигідним для обох країн.
Головні тези:
- Нетаньягу надіслав Києву прохання щодо розмови стосовно співпраці в перехопленні іранських дронів.
- Зеленський уже відгукнувся на цю пропозицію.
Зеленський готовий до переговорів з Нетаньягу
Під час нового інтерв'ю український лідер звернув увагу на процес удосконалення іранських дронів.
Ні для кого не секрет, що він значно пришвидшився під час війни Росії проти України.
Врешті-решт все дійшло до того, що іранські безпілотники почали тероризувати країни Близького Сходу.
Володимир Зеленський вкотре повторив, що в цьому сенсі Україна має "величезний обсяг знань, отриманих на полі бою".
Журналісти вирішили поцікавитися в глави держави, чи можливі перемовини з Нетаньягу.
Український лідер підтвердив, що офіційний Тель-Авів звернувся до нього щодо можливої розмови — як виявилося, він уже прийняв цю пропозицію.
Як уже згадувалося раніше, Нетаньягу надіслав Києву прохання щодо проведення розмови із Зеленським стосовно співпраці в перехопленні іранських дронів.
