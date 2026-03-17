"Я готов". Зеленский ответил на предложение лидера Израиля

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что готов к переговорам с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По его убеждению, этот диалог может быть выгоден обеим странам.
Главные тезисы
- Нетаньяху направил Киеву прошение о разговоре касательно сотрудничества в перехвате иранских дронов.
- Зеленский уже отозвался на это предложение.
Зеленский готов к переговорам с Нетаньяху
Во время нового интервью украинский лидер обратил внимание на процесс усовершенствования иранских дронов.
Ни для кого не секрет, что он ускорился во время войны России против Украины.
В конце концов, все дошло до того, что иранские беспилотники начали терроризировать страны Ближнего Востока.
Владимир Зеленский в очередной раз повторил, что в этом смысле у Украины "огромный объем знаний, полученных на поле боя".
Журналисты решили поинтересоваться у главы государства, возможны ли переговоры с Нетаньяху.
Украинский лидер подтвердил, что официальный Тель-Авив обратился к нему по поводу возможного разговора — как оказалось, он уже принял это предложение.
Как уже упоминалось ранее, Нетаньяху направил Киеву прошение о проведении разговора с Зеленским о сотрудничестве в перехвате иранских дронов.
Больше по теме
