"Я готов". Зеленский ответил на предложение лидера Израиля
Владимир Зеленский
Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что готов к переговорам с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По его убеждению, этот диалог может быть выгоден обеим странам.

Главные тезисы

  • Нетаньяху направил Киеву прошение о разговоре касательно сотрудничества в перехвате иранских дронов.
  • Зеленский уже отозвался на это предложение.

Во время нового интервью украинский лидер обратил внимание на процесс усовершенствования иранских дронов.

Ни для кого не секрет, что он ускорился во время войны России против Украины.

В конце концов, все дошло до того, что иранские беспилотники начали терроризировать страны Ближнего Востока.

Владимир Зеленский в очередной раз повторил, что в этом смысле у Украины "огромный объем знаний, полученных на поле боя".

Журналисты решили поинтересоваться у главы государства, возможны ли переговоры с Нетаньяху.

Украинский лидер подтвердил, что официальный Тель-Авив обратился к нему по поводу возможного разговора — как оказалось, он уже принял это предложение.

У него ( Нетаньяху — ред.) есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно ему. Я готов к этому диалогу.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как уже упоминалось ранее, Нетаньяху направил Киеву прошение о проведении разговора с Зеленским о сотрудничестве в перехвате иранских дронов.

