Путин ударил по собственной армии решением о запрете Telegram

Министерство обороны России уже официально издало приказ, фактически запрещающий ее военным использовать популярный месседжер Telegram. Американские аналитики из Института изучения войны считают, что это будет иметь действительно негативные последствия для армии РФ.

Военные операции России снова оказались под вопросом

Российские захватчики на украинском фронте еще не успели прийти в себя после неожиданной блокировки Starlink, как прилетел новый удар — на этот раз со стороны Кремля.

Вскоре солдаты РФ окончательно лишатся доступа к Telegram, что значительно усложнит проведение их военных операций.

По убеждению американских аналитиков, решение Путина обострит существующие проблемы со связью, возникшие в ВС РФ после блокирования Starlink.

Более того, это может существенно ухудшить процесс управления армией.

Команда ISW обращает внимание на то, что на территории страны-агрессорки уже началась блокировка Telegram.

Согласно последним данным, в течение 14 марта было зафиксировано 6000 жалоб россиян на работу мессенджера, а на следующий день это количество увеличилось вдвое.

Главная цель Кремля сейчас — усиление цензуры войны против Украины.