Украина нанесла удар по российской БРК "Бастион"

17 марта Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил новые успешные дизабастовки Сил обороны Украины. В этот раз среди пораженных российских целей: вражеский ЗРК, район сосредоточения БРК "Бастион", узел связи и военной логистики противника.

Новые успешные операции были реализованы в ночь с 16 на 17 марта.

Подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд важных военных объектов российских захватчиков.

Среди пораженных целей — зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2У" в районе Клинцев (Брянская область).

Более того, под удар украинских воинов попал район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ.

Что важно понимать, он имеет на вооружении БРК "Бастион". Это произошло вблизи Верхнекурганного (ВОТ АР Крым).

Также Генштаб ВСУ подтверждает точное поражение узла связи врага в районе Мангуша (ВОТ Донецкой обл.).

Из объектов военной логистики противника поражен состав горюче-смазочных материалов в Мелитополе, а также складов боеприпасов в районах Степного и Терпения (ВОТ Запорожской обл.). Также поражен учебно-тренировочный центр БпЛА в районе Генической Горки (ВОТ Херсонской обл.).

Как сообщает Генштаб ВСУ, также были нанесены удары по пунктам управления БПЛА армии РФ в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской области, а также по району сосредоточения живой силы противника вблизи Часового Яра Донецкой обл.