Україна завдала удару по російській БРК “Бастіон”

17 березня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив нові успішні діпстрайки Сил оборони України. Цього разу серед уражених російських цілей: ворожий ЗРК, район зосередження БРК “Бастіон”, вузол зв’язку та об’єкти військової логістики противника.

Генштаб звітує про нові успіхи українськиї воїнів

Нові успішні операції були реалізовані у ніч з 16 на 17 березня.

Підрозділи Сил оборони України атакували низку важливих військових об’єктів російських загарбників.

Серед уражених цілей — зенітний ракетний комплекс “ТОР-М2У” у районі Клінців (Брянська область).

Ба більше, під удар українських воїнів потрапив район зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригада Чорноморського флоту РФ.

Що важливо розуміти, він має на озброєнні БРК “Бастіон”. Це сталося поблизу Верхньокурганного (ТОТ АР Крим).

Також Генштаб ЗСУ підтверджує влучне ураження вузла зв’язку ворога у районі Мангуша (ТОТ Донецької обл.).

Із об'єктів військової логістики противника уражено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі, а також складів боєприпасів у районах Степного та Терпіння (ТОТ Запорізької обл.). Також уражено навчально-тренувальний центр БпЛА у районі Генічеської Гірки (ТОТ Херсонської обл.).

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, також були завдані удари по пунктах управління БпЛА армії РФ у районах Гуляйполя та Обратного Запорізької області, а також по району зосередження живої сили противника поблизу Часового Яру Донецької обл.