Українські війська прорвалися вперед на Дніпропетровщині
Українські війська прорвалися вперед на Дніпропетровщині

Нові успіхи ЗСУ на фронті - що відомо
Джерело:  ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вказує на те, що Сили оборони України просуваються у Дніпропетровській області. Що важливо розуміти, це вже блокує наступ армії РФ на Олександрівському напрямку, а також може погіршити ситуацію для ворога на Гуляйпільському. 

Головні тези:

  • Контрнаступ ЗСУ може створити загрозу тилу російських військ, що знаходяться на Гуляйпільському напрямку.
  • Росія вимушена перекидати підкріплення на Дніпропетровщину.

Нові успіхи ЗСУ на фронті — що відомо

Лише протягом останніх двох місяців українські воїни звільнили понад 400 кв. км на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

На минулому тижні Сили оборони здійснили низку тактичних просувань.

До прикладу, вони прорвалися до Січневого, досягли східної околиці Воскресенки, просунулися в напрямку Новоіванівки, а також зайшли до Новомиколаївки та взяли під контроль Рибне.

За попередніми даними, також були успішно деокуповані Січневе і Вороне.

Саме завдяки новим успіхах ЗСУ армія РФ на Олександрівському напрямку вимушена переходити в режим активної оборони.

На це також вказує зниженням темпів їхніх наступальних дій упродовж останніх тижнів.

Українські сили наблизилися на відстань близько двох кілометрів до дороги Гуляйполе-Велика Новосілка, що фактично ускладнює її використання росіянами для логістики.

Ба більше, американські аналітики вже фіксують контратаки ЗСУ і на північний захід від Гуляйполя.

Сили оборони України дістались околиць Гіркого, Староукраїнки та зайшли до Святопетрівки.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп врятував Путіна від швидкої поразки в Україні
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Я готовий". Зеленський відповів на пропозцію лідера Ізраїля
Володимир Зеленський
Зеленський готовий до переговорів з Нетаньягу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін вирішив зменшити масштаби виробництва ракет
Володимир Зеленський
Путін

