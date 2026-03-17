Українські війська прорвалися вперед на Дніпропетровщині

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вказує на те, що Сили оборони України просуваються у Дніпропетровській області. Що важливо розуміти, це вже блокує наступ армії РФ на Олександрівському напрямку, а також може погіршити ситуацію для ворога на Гуляйпільському.

Нові успіхи ЗСУ на фронті — що відомо

Лише протягом останніх двох місяців українські воїни звільнили понад 400 кв. км на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

На минулому тижні Сили оборони здійснили низку тактичних просувань.

До прикладу, вони прорвалися до Січневого, досягли східної околиці Воскресенки, просунулися в напрямку Новоіванівки, а також зайшли до Новомиколаївки та взяли під контроль Рибне.

За попередніми даними, також були успішно деокуповані Січневе і Вороне.

Саме завдяки новим успіхах ЗСУ армія РФ на Олександрівському напрямку вимушена переходити в режим активної оборони.

На це також вказує зниженням темпів їхніх наступальних дій упродовж останніх тижнів.

Українські сили наблизилися на відстань близько двох кілометрів до дороги Гуляйполе-Велика Новосілка, що фактично ускладнює її використання росіянами для логістики.

Ба більше, американські аналітики вже фіксують контратаки ЗСУ і на північний захід від Гуляйполя.