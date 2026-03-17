Украинские войска прорвались вперед на Днепропетровщине
Источник:  ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Силы обороны Украины продвигаются в Днепропетровской области. Что важно понимать, это уже блокирует наступление армии РФ на Александровском направлении, а также может усугубить ситуацию для врага на Гуляйпольском.

  • Контрнаступление ВСУ может создать угрозу тылу российских войск на Гуляйпольском направлении.
  • Россия вынуждена перебрасывать подкрепление на Днепропетровщину.

Новые успехи ВСУ на фронте — что известно

Только за последние два месяца украинские воины освободили более 400 кв. км на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

На прошлой неделе Силы обороны совершили ряд тактических продвижений.

К примеру, они прорвались в Сичневое, достигли восточной окраины Воскресенки, продвинулись в направлении Новоивановки, а также зашли в Новониколаевку и взяли под контроль Рыбное.

Именно благодаря новым успехам ВСУ армия РФ в Александровском направлении вынуждена переходить в режим активной обороны.

Это также указывает на снижение темпов их наступательных действий на протяжении последних недель.

Украинские силы приблизились на расстояние около двух километров к дороге Гуляйполе-Великая Новоселка, что фактически усложняет ее использование россиянами для логистики.

Более того, американские аналитики уже фиксируют контратаки ВСУ и северо-западнее Гуляйполя.

Силы обороны Украины добрались до окрестностей Горького, Староукраинки и зашли в Святопетровку.

Больше по теме

Трамп спас Путина от быстрого поражения в Украине
Трамп снова играет на стороне Путина
"Я готов". Зеленский ответил на предложение лидера Израиля
Владимир Зеленский
Зеленский готов к переговорам с Нетаньяху
Путин решил снизить масштабы производства ракет
Владимир Зеленский
Путин

