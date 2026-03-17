Украинские войска прорвались вперед на Днепропетровщине

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Силы обороны Украины продвигаются в Днепропетровской области. Что важно понимать, это уже блокирует наступление армии РФ на Александровском направлении, а также может усугубить ситуацию для врага на Гуляйпольском.
Главные тезисы
- Контрнаступление ВСУ может создать угрозу тылу российских войск на Гуляйпольском направлении.
- Россия вынуждена перебрасывать подкрепление на Днепропетровщину.
Новые успехи ВСУ на фронте — что известно
Только за последние два месяца украинские воины освободили более 400 кв. км на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
На прошлой неделе Силы обороны совершили ряд тактических продвижений.
К примеру, они прорвались в Сичневое, достигли восточной окраины Воскресенки, продвинулись в направлении Новоивановки, а также зашли в Новониколаевку и взяли под контроль Рыбное.
Именно благодаря новым успехам ВСУ армия РФ в Александровском направлении вынуждена переходить в режим активной обороны.
Это также указывает на снижение темпов их наступательных действий на протяжении последних недель.
Более того, американские аналитики уже фиксируют контратаки ВСУ и северо-западнее Гуляйполя.
Силы обороны Украины добрались до окрестностей Горького, Староукраинки и зашли в Святопетровку.
