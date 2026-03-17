Путін ударив по власній армії рішенням щодо заборони Telegram
Міністерство оборони Росії уже офіційно видало наказ, що фактично забороняє її військовим використовувати популярний меседжер Telegram. Американські аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що це матиме дійсно негативні наслідки для армії РФ.

Головні тези:

  • Заборона месенджера є частиною кампанії Кремля для цензури інтернету.
  • Ризики та виклики для армії РФ офіційна Москва вирішила ігнорувати.

Військові операції Росії знову опинилися під питанням

Російські загарбники на українському фронті ще не встигли оговтатися від неочікуваного блокування Starlink, як прилетів новий удар — цього разу з боку Кремля.

Незабаром солдати РФ остаточно втратять доступ до Telegram, що значно ускладнить проведення їхніх військових операції.

На переконання американських аналітиків, рішення Путіна загострить вже існуючі проблеми зі звʼязком, які виникли у ЗС РФ після блокування Starlink.

Ба більше, це може суттєво погіршити процес управління армією.

Команда ISW звертає увагу на те, що на території країни-агресорки вже почалося блокування Telegram.

Згідно з останніми даними, протягом 14 березня було зафіксовано 6000 скарг росіян на роботу месенджера, а наступного дня ця кількість збільшилася вдвічі.

Головна мета Кремля наразі — посилення цензури щодо війни проти України.

Це потенційно відображає зменшення впевненості президента Росії Володимира Путіна у стабільності свого режиму. Путін, ймовірно, продовжить ці заходи в майбутньому, оскільки він стикається з дедалі складнішими та непопулярними компромісами для підтримки своїх воєнних зусиль в Україні.

