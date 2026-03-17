Шойгу визнав, що Україна здатна атакувати всі регіони РФ

Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу публічно панікує через те, що Україна суттєво вдосконалила та посилила свої далекобійні можливості. За словами соратника Путіна, станом на сьогодні у зоні ризику знаходиться фактично кожен регіон країни-агресора, навіть Урал.

Поплічник російського диктатора нагадав, що нещодавно Урал був недосяжним для повітряних ударів з території України, однак тепер все різко змінилося.

Сьогодні він вже знаходиться в зоні безпосередньої загрози, — публічно визнав Шойгу під час виїздної наради в Єкатеринбурзі.

За словами секретаря Радбезу РФ, саме в цьому регіоні знаходяться стратегічні підприємства оборонно-промислового комплексу, об'єкти енергетики та хімічної промисловості.

Ба більше, на Уралі розробляються найбільші нафтові та газові родовища. Тобто фактично йдеться про базу економічної безпеки та обороноздатності Росії.

Шойгу звернув увагу на те, що цей регіон має розгалужену та насичену транспортну інфраструктуру, зокрема великі залізничні магістралі та вузли, автомобільні дороги федерального значення.