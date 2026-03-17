Шойгу визнав, що Україна здатна атакувати всі регіони РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Read in English
Джерело:  online.ua

Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу публічно панікує через те, що Україна суттєво вдосконалила та посилила свої далекобійні можливості. За словами соратника Путіна, станом на сьогодні у зоні ризику знаходиться фактично кожен регіон країни-агресора, навіть Урал.

Головні тези:

  • Україна спроможна дестабілізувати життєдіяльність великих російських агломерацій.
  • Влада РФ попереджає про це власний народ вже на публічному рівні.

Поплічник російського диктатора нагадав, що нещодавно Урал був недосяжним для повітряних ударів з території України, однак тепер все різко змінилося.

Сьогодні він вже знаходиться в зоні безпосередньої загрози, — публічно визнав Шойгу під час виїздної наради в Єкатеринбурзі.

За словами секретаря Радбезу РФ, саме в цьому регіоні знаходяться стратегічні підприємства оборонно-промислового комплексу, об'єкти енергетики та хімічної промисловості.

Ба більше, на Уралі розробляються найбільші нафтові та газові родовища. Тобто фактично йдеться про базу економічної безпеки та обороноздатності Росії.

Шойгу звернув увагу на те, що цей регіон має розгалужену та насичену транспортну інфраструктуру, зокрема великі залізничні магістралі та вузли, автомобільні дороги федерального значення.

Виведення їх з ладу може завдати не тільки значної економічної шкоди, але й дестабілізувати життєдіяльність великих агломерацій, порушити ланцюги поставок, у тому числі ті, що мають критичне значення для забезпечення спеціальної військової операції.

Сергій Шойгу

Секретар Радбезу РФ

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?