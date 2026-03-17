Шойгу признал, что Украина способна атаковать все регионы РФ

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу публично паникует из-за того, что Украина существенно усовершенствовала и усилила свои дальнобойные возможности. По словам соратника Путина, сейчас в зоне риска находится фактически каждый регион страны-агрессорки, даже Урал.
Главные тезисы
- Украина способна дестабилизировать жизнедеятельность крупных российских агломераций.
- Власти РФ предупреждают об этом собственный народ уже на публичном уровне.
Шойгу жалуется на то, что Украина достает до Урала
Приспешник российского диктатора напомнил, что недавно Урал был недостижимым для воздушных ударов с территории Украины, однако теперь все резко изменилось.
По словам секретаря Совбеза РФ, именно в этом регионе находятся стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики и химической промышленности.
Более того, на Урале разрабатываются крупнейшие нефтяные и газовые месторождения. То есть фактически речь идет о фундаменете экономической безопасности и обороноспособности России.
Шойгу обратил внимание на то, что этот регион имеет разветвленную и насыщенную транспортную инфраструктуру, в частности, крупные железнодорожные магистрали и узлы, автомобильные дороги федерального значения.
Больше по теме
