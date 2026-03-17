Шойгу признал, что Украина способна атаковать все регионы РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Шойгу признал, что Украина способна атаковать все регионы РФ

Шойгу жалуется на то, что Украина достает до Урала
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу публично паникует из-за того, что Украина существенно усовершенствовала и усилила свои дальнобойные возможности. По словам соратника Путина, сейчас в зоне риска находится фактически каждый регион страны-агрессорки, даже Урал.

Главные тезисы

  • Украина способна дестабилизировать жизнедеятельность крупных российских агломераций.
  • Власти РФ предупреждают об этом собственный народ уже на публичном уровне.

Шойгу жалуется на то, что Украина достает до Урала

Приспешник российского диктатора напомнил, что недавно Урал был недостижимым для воздушных ударов с территории Украины, однако теперь все резко изменилось.

Сегодня он уже находится в зоне непосредственной угрозы, — публично признал Шойгу во время выездного совещания в Екатеринбурге.

По словам секретаря Совбеза РФ, именно в этом регионе находятся стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики и химической промышленности.

Более того, на Урале разрабатываются крупнейшие нефтяные и газовые месторождения. То есть фактически речь идет о фундаменете экономической безопасности и обороноспособности России.

Шойгу обратил внимание на то, что этот регион имеет разветвленную и насыщенную транспортную инфраструктуру, в частности, крупные железнодорожные магистрали и узлы, автомобильные дороги федерального значения.

Выведение их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить цепи поставок, в том числе тех, которые имеют критическое значение для обеспечения специальной военной операции.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Секретарь Совбеза РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?