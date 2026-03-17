Шойгу признал, что Украина способна атаковать все регионы РФ

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу публично паникует из-за того, что Украина существенно усовершенствовала и усилила свои дальнобойные возможности. По словам соратника Путина, сейчас в зоне риска находится фактически каждый регион страны-агрессорки, даже Урал.

Приспешник российского диктатора напомнил, что недавно Урал был недостижимым для воздушных ударов с территории Украины, однако теперь все резко изменилось.

Сегодня он уже находится в зоне непосредственной угрозы, — публично признал Шойгу во время выездного совещания в Екатеринбурге.

По словам секретаря Совбеза РФ, именно в этом регионе находятся стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики и химической промышленности.

Более того, на Урале разрабатываются крупнейшие нефтяные и газовые месторождения. То есть фактически речь идет о фундаменете экономической безопасности и обороноспособности России.

Шойгу обратил внимание на то, что этот регион имеет разветвленную и насыщенную транспортную инфраструктуру, в частности, крупные железнодорожные магистрали и узлы, автомобильные дороги федерального значения.