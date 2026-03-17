ЄС допоможе Україні відремонтувавти нафтогін "Дружба"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Євроради Антоніу Кошта заявили про те, що Україна згодилася на їхню пропозицію щодо спільного ремонту нафтопровіду "Дружба". Офіційний Брюссель готовий надати технічну підтримку та фінансування.

Кошта і фон дер Ляєн вкотре звернули увагу світу на те, що саме атаки Росії протягом 27 січня стали причиною зупинки постачань нафти до Угорщини та Словаччини через “Дружбу”.

За їхніми словами, офіційний Брюссель уже проводить активні перемовини з країнами ЄС, а також Києвом щодо вирішення цієї проблеми.

Обговорення цього питання відбувається на всіх рівнях та вже дало перші результати.

ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українська сторона позитивно сприйняла та прийняла цю пропозицію. Європейські експерти готові приступити до роботи негайно, — мовиться в офіційній заяві Єврокомісії.

На цьому тлі фон дер Ляєн та Кошта підтвердили посилення співпраці з зацікавленими сторонами щодо альтернативних маршрутів транзиту неросійської нафти до країн Центральної та Східної Європи.