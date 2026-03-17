ЕС поможет Украине отремонтировать нефтепровод "Дружба"
Украина приняла предложение ЕС касательно "Дружбы"
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Евросовета Антониу Кошта заявили, что Украина согласилась на их предложение касательно совместного ремонта нефтепровода "Дружба". Официальный Брюссель готов предоставить техническую поддержку и финансирование.

Главные тезисы

  • Зеленский обещает лидерам ЕС возобновить "Дружбу" через полтора месяца.
  • Европейские союзники будут вовлечены в этот процесс.

Кошта и фон дер Ляен в очередной раз обратили внимание мира на то, что именно атаки России в течение 27 января стали причиной остановки поставок нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу".

По их словам, официальный Брюссель уже проводит активные переговоры со странами ЕС, а также с Киевом касательно решения этой проблемы.

Обсуждения этого вопроса происходит на всех уровнях и уже дало первые результаты.

ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинская сторона положительно восприняла и приняла это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно, — сказано в официальном заявлении Еврокомиссии.

На этом фоне фон дер Ляен и Кошта подтвердили усиление сотрудничества с заинтересованными сторонами по альтернативным маршрутам транзита нероссийской нефти в страны Центральной и Восточной Европы.

