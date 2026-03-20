РФ атакувала Україну 156 ударними БпЛА
Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати відбиття атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що протягом ночі 19-20 березня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 156 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО заявляють про знищення 133 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях.
  • Ворог досі продовжує атаку, тому не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО оголосила результати відбиття атаки РФ

Новий повітряний напад ворога розпочався близько 18:00 19 березня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 90 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

