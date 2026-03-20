Представитель российского диктатора Дмитрий Песков официально подтвердил, что Москва не будет участвовать в новом раунде мирных переговоров между Украиной и США, которые состоятся уже 21 марта в Штатах.
Главные тезисы
- Кремль продолжает имитировать стремление к продолжению мирного трека.
- Однако, по словам Зеленского, Россия сознательно срывает этот процесс.
Кремль нашел повод, чтобы отказаться от переговоров
Российские пропагандисты поинтересовались у спикера Кремля, планирует ли команда Путина присоединиться к запланированным переговорам между США и Украиной.
По словам Пескова, в этот раз речь идет о двусторонних контактах украинцев с американцами, потому России там не будет.
На этом фоне он заверил, что Москва рассчитывает на восстановление трехстороннего формата в ближайшем будущем.
По его словам, до сих пор нет ясности в вопросе потенциального места проведения переговоров в трехстороннем формате.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что команда диктатора Владимира Путина умышленно тормозит мирный процесс, поскольку ее постоянно не подходят места для переговоров.
