Украина и США запланировали мирные переговоры без РФ — в Кремле отреагировали
Украина и США запланировали мирные переговоры без РФ — в Кремле отреагировали

Кремль нашел повод, чтобы отказаться от переговоров
Источник:  online.ua

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков официально подтвердил, что Москва не будет участвовать в новом раунде мирных переговоров между Украиной и США, которые состоятся уже 21 марта в Штатах.

Главные тезисы

  • Кремль продолжает имитировать стремление к продолжению мирного трека.
  • Однако, по словам Зеленского, Россия сознательно срывает этот процесс.

Кремль нашел повод, чтобы отказаться от переговоров

Российские пропагандисты поинтересовались у спикера Кремля, планирует ли команда Путина присоединиться к запланированным переговорам между США и Украиной.

По словам Пескова, в этот раз речь идет о двусторонних контактах украинцев с американцами, потому России там не будет.

На этом фоне он заверил, что Москва рассчитывает на восстановление трехстороннего формата в ближайшем будущем.

Эта пауза (в переговорах по Украине. — Ред.) временная. Мы надеемся, что она временная. Я имею в виду продолжение трехстороннего формата. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем продолжить эти переговоры.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

По его словам, до сих пор нет ясности в вопросе потенциального места проведения переговоров в трехстороннем формате.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что команда диктатора Владимира Путина умышленно тормозит мирный процесс, поскольку ее постоянно не подходят места для переговоров.

