Україна та США запланували мирні переговори без РФ — у Кремлі відреагували

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що Москва не братиме участі в новому раунді мирних перемовин між Україною та США, які відбудуться уже 21 березня в Штатах.

Кремль знайшов привід, щоб відмовитися від перемовин

Російські пропагандисти поцікавилися в речника Кремля, чи планує команда Путіна долучитися до запланованих переговорів між США та Україною.

За словами Пєскова, цього разу йдеться про двосторонні контакти українців з американцями, тому Росії там не буде.

На цьому тлі він почав запевняти, що Москва розраховує на відновлення тристороннього формату у найближчому майбутньому.

Ця пауза (у переговорах щодо України. — Ред.) тимчасова. Ми сподіваємося, що вона тимчасова. Я маю на увазі продовження тристороннього формату. Ми сподіваємося на те, що найближчим часом ми зможемо продовжити ці переговори. Дмитро Пєсков Речник Кремля

За його словами, досі немає ясності щодо потенційного місця проведення переговорів у тристоронньому форматі.