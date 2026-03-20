Речник російського диктатора Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що Москва не братиме участі в новому раунді мирних перемовин між Україною та США, які відбудуться уже 21 березня в Штатах.
Головні тези:
- Кремль продовжує імітувати прагнення до продовження мирного треку.
- Однак, за словами Зеленського, Росія свідомо зриває цей процес.
Кремль знайшов привід, щоб відмовитися від перемовин
Російські пропагандисти поцікавилися в речника Кремля, чи планує команда Путіна долучитися до запланованих переговорів між США та Україною.
За словами Пєскова, цього разу йдеться про двосторонні контакти українців з американцями, тому Росії там не буде.
На цьому тлі він почав запевняти, що Москва розраховує на відновлення тристороннього формату у найближчому майбутньому.
За його словами, досі немає ясності щодо потенційного місця проведення переговорів у тристоронньому форматі.
Нещодавно перзиеднт України Володимир Зеленський повідомляє, що команда диктатора Володимира Путіна умисно гальмує мирний процес, оскільки її постійно не підходять місця для перемовин.
