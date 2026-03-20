Україна та США запланували мирні переговори без РФ — у Кремлі відреагували
Категорія
Політика
Дата публікації

Пєсков
Джерело:  online.ua

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що Москва не братиме участі в новому раунді мирних перемовин між Україною та США, які відбудуться уже 21 березня в Штатах.

Головні тези:

  • Кремль продовжує імітувати прагнення до продовження мирного треку.
  • Однак, за словами Зеленського, Росія свідомо зриває цей процес.

Кремль знайшов привід, щоб відмовитися від перемовин

Російські пропагандисти поцікавилися в речника Кремля, чи планує команда Путіна долучитися до запланованих переговорів між США та Україною.

За словами Пєскова, цього разу йдеться про двосторонні контакти українців з американцями, тому Росії там не буде.

На цьому тлі він почав запевняти, що Москва розраховує на відновлення тристороннього формату у найближчому майбутньому.

Ця пауза (у переговорах щодо України. — Ред.) тимчасова. Ми сподіваємося, що вона тимчасова. Я маю на увазі продовження тристороннього формату. Ми сподіваємося на те, що найближчим часом ми зможемо продовжити ці переговори.

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

За його словами, досі немає ясності щодо потенційного місця проведення переговорів у тристоронньому форматі.

Нещодавно перзиеднт України Володимир Зеленський повідомляє, що команда диктатора Володимира Путіна умисно гальмує мирний процес, оскільки її постійно не підходять місця для перемовин.

