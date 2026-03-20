Трамп допоміг Путіну заробити понад 7 млрд євро на війну проти України

Війна на Близькому Сході, яку 28 лютого розпочав президент США Дональд Трамп разом з Ізраїлем проти іранського режиму, допомогла диктатору Володимиру Путіну заробити шалену суму лише за два тижні.

Путін продовжує заробляти гроші на війну проти України

Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) провів детальний підрахунок доходів країни-агресорки Росії від продажу її власних енергоресурсів.

Експерти дійшли висновку, що у період з 1 до 15 березня путінський режим заробляв близько 513 млн євро на день з продажів нафти, газу та вугілля.

Варто звернути увагу на те, що це на 8,7% перевищує показники за лютий 2026 року.

За словами представників CREA, вони виділяють два головні фактори, які дали можливість Кремлю так шалено збагатитися лише протягом двох тижнів:

різкий стрибок цін на нафту на тлі блокування Іраном Ормузької протоки;

тимчасове скасування Дональдом Трампом санкцій США на російську нафту через війну на Близькому Сході.

як уже згадувалося раніше, 13 березня Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, завантаженої в танкери, щоб збільшити пропозицію на світовому ринку та уникнути дефіциту пального.