Трамп отменил санкции против иранской нефти
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп отменил санкции против иранской нефти

Минфин США
Трамп
Read in English
Читати українською

Президент США Дональд Трамп приказал предоставить временное разрешение на продажу уже находящейся в море иранской нефти. Таким образом, американский лидер, мол, планирует стабилизировать мировые рынки.

Главные тезисы

  • В США утверждают, что будут использовать иранские баррели против Тегерана.
  • Иран пока не отреагировал на этот шаг команды Трампа.

США ослабили санкционное давление на Иран

Новое неожиданное решение главы Белого дома прокомментировал министр финансов США Скотт Бессент.

Как уверяет последний, ослабление санкций временное и касается только той иранской нефти, которая уже находилась на танкерах в море по состоянию на 20 марта.

Более того, глава американского Минфина добавил, что официальный Тегеран столкнется со сложностями, пытаясь получить доступ к полученным доходам.

По убеждению команды Трампа, это решение поможет урегулировать мировые цены на энергетическом рынке.

Штаты намерены вывести на мировые рынки около 140 млн баррелей нефти.

Таким образом, Вашингтон расширит объем мировых энергоносителей и поможет уменьшить временное давление на поставки, вызванные Ираном.

По сути мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы сдерживать цену на низком уровне, продолжая операцию "Эпичная ярость".

Скотт Бессент

Скотт Бессент

Министр финансов США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?