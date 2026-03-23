Иран грозится полностью заблокировать Ормузский пролив

Тегеран угрожает установить морские мины и полностью заблокировать весь Персидский залив и Ормузский пролив, в частности, если США и союзники попытаются атаковать побережье Ирана.
Главные тезисы
- Иран угрожает установить морские мины и полностью заблокировать Ормузский пролив в ответ на возможные атаки со стороны США и их союзников.
- Полная блокада Ормузского пролива может серьезно затруднить международную торговлю и судоходство в Персидском заливе.
Иран угрожает минированием Ормузского пролива
Любая попытка врага атаковать иранское побережье или острова, согласно общепринятой военной практике, приведет к минированию всех путей доступа и линий связи в Персидском заливе разными типами морских мин.
Об этом заявило правительство Ирана.
Отмечается, что ранее Иран разрешил некоторым дружественным странам, включая Китай, Индию и Пакистан использовать Ормузский пролив для прохода своих судов.
Это заявление прозвучало на фоне сообщений медиа о планах США оккупировать или блокировать стратегически важный иранский остров Харг, чтобы заставить Тегеран вновь открыть жизненно важный водный путь.
Свобода судоходства не может существовать без свободы торговли. Уважайте эти обе ценности, или не ждите ни одного, — подытожил глава МИД Ирана Сеид Аббас Арагчи.
