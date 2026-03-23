Иран грозится полностью заблокировать Ормузский пролив

Тегеран угрожает установить морские мины и полностью заблокировать весь Персидский залив и Ормузский пролив, в частности, если США и союзники попытаются атаковать побережье Ирана.

Иран угрожает минированием Ормузского пролива

Любая попытка врага атаковать иранское побережье или острова, согласно общепринятой военной практике, приведет к минированию всех путей доступа и линий связи в Персидском заливе разными типами морских мин.

Об этом заявило правительство Ирана.

В Тегеране добавили, что в таком случае весь Персидский залив надолго окажется в ситуации, подобной Ормузскому проливу, и будет практически заблокирован, и ответственность за все последствия будет лежать на странах-агрессорах.

Отмечается, что ранее Иран разрешил некоторым дружественным странам, включая Китай, Индию и Пакистан использовать Ормузский пролив для прохода своих судов.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений медиа о планах США оккупировать или блокировать стратегически важный иранский остров Харг, чтобы заставить Тегеран вновь открыть жизненно важный водный путь.