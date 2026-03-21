Украинские дроны-перехватчики уже сбили несколько БпЛА Ирана на Ближнем Востоке — инсайдеры

Украина сбила несколько иранских дронов на Ближнем Востоке — инсайдеры

Материал издания построен на теме украинских дронов-перехватчиков, а, как известно, Украина направила специалистов на Ближний Восток с собственными средствами противодействия БПЛА. И сейчас, по данным BBC, уже были успешны убытки над одной из стран в Персидском заливе.

Украинские специалисты уже даже совершили несколько успешных убытков иранских дронов в одной из стран того региона.

В то же время утверждается, что прямая продажа и покупка украинских беспилотников все еще заблокирована на уровне государства.

Опрошенные производители дронов-перехватчиков сказали, что получили десятки коммерческих предложений от стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также посредников.

Однако часть из них отказались от дальнейших переговоров, поскольку получили письмо от СБУ в начале марта, в котором шла речь о запрете экспорта оружия на Ближний Восток и возможной уголовной ответственности в случае нарушения этого предписания.

По мнению производителей, ответственность за решение вопроса должно взять на себя руководство государства, потому что президент Украины Владимир Зеленский уже публично сказал, что хотел бы видеть не просто покупку оружия, в определенный бартер. То есть, чтобы Киев передавал дроны, а в ответ получал дефицитные ракеты в ПВО Patriot.

Однако другие производители уже вошли в процедуру получения разрешения на экспорт оружия.