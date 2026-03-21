Украинские дроны-перехватчики уже сбили несколько БпЛА Ирана на Ближнем Востоке — инсайдеры
Категория
Мир
Дата публикации

дроны
Read in English
Читати українською
Источник:  BBC

Украина недавно отправила на Ближний Восток собственных специалистов, чтобы помочь странам в сбитии иранских дронов. Уже есть первые результаты.

Главные тезисы

  • Украинские специалисты сбили несколько иранских дронов на Ближнем Востоке, помогая странам в противодействии беспилотникам.
  • Производители украинских дронов получили коммерческие предложения от стран Персидского залива и Ближнего Востока.

Материал издания построен на теме украинских дронов-перехватчиков, а, как известно, Украина направила специалистов на Ближний Восток с собственными средствами противодействия БПЛА. И сейчас, по данным BBC, уже были успешны убытки над одной из стран в Персидском заливе.

Украинские специалисты уже даже совершили несколько успешных убытков иранских дронов в одной из стран того региона.

В то же время утверждается, что прямая продажа и покупка украинских беспилотников все еще заблокирована на уровне государства.

Опрошенные производители дронов-перехватчиков сказали, что получили десятки коммерческих предложений от стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также посредников.

Однако часть из них отказались от дальнейших переговоров, поскольку получили письмо от СБУ в начале марта, в котором шла речь о запрете экспорта оружия на Ближний Восток и возможной уголовной ответственности в случае нарушения этого предписания.

По мнению производителей, ответственность за решение вопроса должно взять на себя руководство государства, потому что президент Украины Владимир Зеленский уже публично сказал, что хотел бы видеть не просто покупку оружия, в определенный бартер. То есть, чтобы Киев передавал дроны, а в ответ получал дефицитные ракеты в ПВО Patriot.

Однако другие производители уже вошли в процедуру получения разрешения на экспорт оружия.

В частности, по меньшей мере две крупные компании подали заявки в межведомственную по политике военно-технического сотрудничества и экспертный контроль. Сначала их должна рассмотреть комиссия, а затем ДСЭК. Однако пока движения в вопросе нет, потому что нет ни разрешения, ни прямого запрета на экспорт от государства.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как работают украинские дроны-перехватчики — видео
Владимир Зеленский
Зеленский показал, как работают дроны-перехватчики
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украина начала серийно производить дроны-перехватчики шахедов Octopus
Денис Шмыгаль
Octopus
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Кампания Charlie One. В Чехии собирают средства на дроны-перехватчики для Украины
Чехия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?