Кампания Charlie One. В Чехии собирают средства на дроны-перехватчики для Украины

Чешские активисты по объединению Skupina D (Группы D) проводят сбор на дроны-перехватчики для Украины.
Главные тезисы
- Чешская кампания Charlie One собирает средства на дроны-перехватчики для защиты Украины от российской агрессии.
- Дроны CHARLIE ONE предназначены для уничтожения ударных дронов на безопасном расстоянии, спасая жизни и обеспечивая безопасность гражданского населения.
- Начальник Генерального штаба Чешской армии запустил кампанию CHARLIE ONE, собрав уже более 5 млн крон.
В Чехии собирают средства на дроны-перехватчики для Украины
К землякам на сайте объединения обратился начальник Генерального штаба Чешской армии и почетный глава Skupina D Карел Ржегка, передает Укринформ.
Генерал заявил о запуске кампании CHARLIE ONE.
Цель — помочь Украине защититься от российской агрессии с помощью оборонных беспилотников. Мы поможем защитить беззащитных гражданских лиц и спасти жизнь. Вы тоже можете помочь.
Он отметил, что для него большая честь, что эта кампания для «охотников за дронами» (солдаты их называют — «перехватчики») имеет его имя.
Отмечается также, что чехи не хотят позволить России уничтожать жизнь женщин и детей, простых людей, не хотят и не могут просто стоять в стороне, будто их война вовсе не касается.
Самое главное — остановить эти дроны, прежде чем они пролетят над населенными пунктами. Каждый сбитый дрон означает спасенные жизни, меньше страха для гражданского населения и большую безопасность для нас в Европе.
"Охотник на дроны" (или перехватчик) CHARLIE ONE — это специализированный оборонительный дрон, предназначенный для уничтожения ударных дронов, прежде чем они достигнут своих целей на безопасном расстоянии от населенных пунктов. Он взлетает в считанные минуты, обнаруживает воздушную угрозу, отслеживает цель и уничтожает ее прямо в воздухе. Может действовать день и ночь.
