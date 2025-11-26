Кампания Charlie One. В Чехии собирают средства на дроны-перехватчики для Украины

В Чехии собирают средства на дроны-перехватчики для Украины

К землякам на сайте объединения обратился начальник Генерального штаба Чешской армии и почетный глава Skupina D Карел Ржегка, передает Укринформ.

Генерал заявил о запуске кампании CHARLIE ONE.

Цель — помочь Украине защититься от российской агрессии с помощью оборонных беспилотников. Мы поможем защитить беззащитных гражданских лиц и спасти жизнь. Вы тоже можете помочь.

Он отметил, что для него большая честь, что эта кампания для «охотников за дронами» (солдаты их называют — «перехватчики») имеет его имя.

Позывной Чарли со мной, пожалуй, всю мою жизнь в армии, и именно так меня называют все мои друзья, и именно поэтому мы просто назвали этот дрон, охотящийся на русские ударные дроны, CHARLIE ONE. Я горжусь и благодарен, что это поможет защитить беззащитных людей, особенно семьи с детьми в Украине. И не только в Украине. Каждый дрон, сбитый над Украиной, — дрон, который не достигнет Чешской Республики. Поделиться

Отмечается также, что чехи не хотят позволить России уничтожать жизнь женщин и детей, простых людей, не хотят и не могут просто стоять в стороне, будто их война вовсе не касается.

Самое главное — остановить эти дроны, прежде чем они пролетят над населенными пунктами. Каждый сбитый дрон означает спасенные жизни, меньше страха для гражданского населения и большую безопасность для нас в Европе.

"Охотник на дроны" (или перехватчик) CHARLIE ONE — это специализированный оборонительный дрон, предназначенный для уничтожения ударных дронов, прежде чем они достигнут своих целей на безопасном расстоянии от населенных пунктов. Он взлетает в считанные минуты, обнаруживает воздушную угрозу, отслеживает цель и уничтожает ее прямо в воздухе. Может действовать день и ночь.