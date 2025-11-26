Кампанія Charlie One. У Чехії збирають кошти на дрони-перехоплювачі для України
Кампанія Charlie One. У Чехії збирають кошти на дрони-перехоплювачі для України

Чехія
Джерело:  online.ua

Чеські активісти з об’єднання Skupina D (Групи D) проводять збір на дрони-перехоплювачі для України.

Головні тези:

  • Чеські активісти збирають кошти на дрони-перехоплювачі CHARLIE ONE для захисту України від російської агресії.
  • Оборонні безпілотники призначені для знищення ударних дронів на безпечній відстані від місць проживання цивільного населення.
  • Кожен збитий дрон означає врятовані життя, менше страху для населення та більшу безпеку в Європі.

У Чехії збирають кошти на дрони-перехоплювачі для України

До земляків на сайті об’єднання звернувся начальник Генерального штабу Чеської армії і почесний голова Skupina D Карел Ржегка, передає Укрінформ.

Генерал заявив про запуск кампанії CHARLIE ONE.

Мета — допомогти Україні захиститися від російської агресії за допомогою оборонних безпілотників. Ми допоможемо захистити беззахисних цивільних осіб та врятувати життя. Ви теж можете допомогти.

Він зауважив, що для нього велика честь, що ця кампанія для «мисливців за дронами» (солдати їх називають — «перехоплювачі») має його ім’я.

Позивний Чарлі зі мною, мабуть, усе моє життя в армії, і саме так мене називають усі мої друзі, і саме тому ми просто назвали цей дрон, що полює на російські ударні дрони, CHARLIE ONE. Я пишаюся і вдячний, що це допоможе захистити беззахисних людей, а особливо сім'ї з дітьми в Україні. І не тільки в Україні. Кожен дрон, збитий над Україною, — це дрон, який не досягне Чеської Республіки.

Зазначається також, що чехи не хочуть дозволити Росії знищувати життя жінок і дітей, простих людей, не хочуть і не можуть просто стояти осторонь, ніби війна їх зовсім не стосується.

Найголовніше — зупинити ці дрони, перш ніж вони пролетять над населеними пунктами. Кожен збитий дрон означає врятовані життя, менше страху для цивільного населення та більшу безпеку для нас у Європі.

«Мисливець на дрони» (або перехоплювач) CHARLIE ONE — це спеціалізований оборонний дрон, призначений для знищення ударних дронів, перш ніж вони досягнуть своїх цілей на безпечній відстані від населених пунктів. Він злітає за лічені хвилини, виявляє повітряну загрозу, відстежує ціль та знищує її прямо в повітрі. Може діяти вдень і вночі.

Ціна одного дрона — 60 тисяч крон На даний час зібрано вже понад 5 млн крон.

