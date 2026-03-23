Іран погрожує повністю заблокувати Ормузьку протоку

Тегеран погрожує встановити морські міни та повністю заблокувати всю Перську затоку й Ормузьку протоку зокрема, якщо США та союзники спробують атакувати узбережжя Ірану.

Іран погрожує мінуванням Ормузької протоки

Будь-яка спроба ворога атакувати іранське узбережжя або острови, відповідно до загальноприйнятої військової практики, призведе до мінування всіх шляхів доступу та ліній зв'язку в Перській затоці різними типами морських мін.

Про це заявив уряд Ірану.

У Тегерані додали, що у такому разі вся Перська затока надовго опиниться в ситуації, подібній до Ормузької протоки, та буде практично заблокована, і відповідальність за усі наслідки лежатиме на країнах-агресорах.

Зазначається, що раніше Іран дозволив деяким дружнім країнам, включаючи Китай, Індію та Пакистан, використовувати Ормузьку протоку для проходу своїх суден.

Ця заява прозвучала на тлі повідомлень медіа щодо планів США окупувати, або блокувати стратегічно важливий іранський острів Харг, щоб змусити Тегеран знову відкрити життєво важливий водний шлях.