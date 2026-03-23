Іран погрожує повністю заблокувати Ормузьку протоку

Тегеран погрожує встановити морські міни та повністю заблокувати всю Перську затоку й Ормузьку протоку зокрема, якщо США та союзники спробують атакувати узбережжя Ірану.
Головні тези:
- Іран загрожує мінуванням Ормузької протоки у відповідь на можливу атаку від США та союзників.
- Повна блокада Ормузької протоки може призвести до серйозних перешкод для міжнародної торгівлі та судноплавства в Перській затоці.
Іран погрожує мінуванням Ормузької протоки
Будь-яка спроба ворога атакувати іранське узбережжя або острови, відповідно до загальноприйнятої військової практики, призведе до мінування всіх шляхів доступу та ліній зв'язку в Перській затоці різними типами морських мін.
Про це заявив уряд Ірану.
Зазначається, що раніше Іран дозволив деяким дружнім країнам, включаючи Китай, Індію та Пакистан, використовувати Ормузьку протоку для проходу своїх суден.
Ця заява прозвучала на тлі повідомлень медіа щодо планів США окупувати, або блокувати стратегічно важливий іранський острів Харг, щоб змусити Тегеран знову відкрити життєво важливий водний шлях.
Свобода судноплавства не може існувати без свободи торгівлі. Поважайте ці обидві цінності, або не очікуйте жодного, - підсумував глава МЗС Ірану Сеїд Аббас Арагчі.
