Трамп обвалив ціни на нафту заявою щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп доручив відкласти удари по іранській енергетичній інфраструктурі після переговорів з Тегераном. На цьому тлі світові ціни на нафту різко знизилися.
Головні тези:
- Дональд Трамп доручив відкласти удари по іранській енергетичній інфраструктурі, обваливши ціни на нафту.
- Світові ціни на нафту різко знизилися після заяви Трампа про тимчасове припинення ударів по Ірану.
Трамп заявив про тимчасове припинення ударів по Ірану і обвалив ціни на нафту
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
Він уточнив, що Пентагон отримав наказ відкласти удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів — за умови успіху подальших переговорів.
Після цієї заяви ціни на нафту марки Brent різко впали.
За даними Лондонської біржі ICE, нафта Brent зараз торгується близько 99,9 доларів за барель, тоді як до заяви ціна була 112,9 доларів.
Європейські ціни на природний газ також різко впали.
Речник Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Ебрагім Резаї повідомив:
Битва триває… і ще одна поразка диявола. Трамп і Сполучені Штати знову зазнали поразки.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-