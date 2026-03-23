Трамп обвалив ціни на нафту заявою щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп доручив відкласти удари по іранській енергетичній інфраструктурі після переговорів з Тегераном. На цьому тлі світові ціни на нафту різко знизилися.

Трамп заявив про тимчасове припинення ударів по Ірану і обвалив ціни на нафту

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, протягом останніх двох днів США та Іран провели "дуже плідні та конструктивні переговори" щодо врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

Він уточнив, що Пентагон отримав наказ відкласти удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів — за умови успіху подальших переговорів.

Я радий повідомити, що протягом останніх 2 днів відбулися дуже плідні переговори між Сполученими Штатами та Іраном. Я віддав наказ призупинити всі військові удари на 5 днів. Дональд Трамп Президент США

Після цієї заяви ціни на нафту марки Brent різко впали.

За даними Лондонської біржі ICE, нафта Brent зараз торгується близько 99,9 доларів за барель, тоді як до заяви ціна була 112,9 доларів.

Європейські ціни на природний газ також різко впали.

Проте іранські медіа, пов'язані з КВІР, повідомляють, що жодних переговорів з Трампом не було, і стверджують, що він відступив через страх іранських заходів помсти.

Речник Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Ебрагім Резаї повідомив: