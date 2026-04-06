Цены на нефть стремительно растут после заявлений Трампа насчет Ирана

2 апреля цены на нефть выросли более чем на 5 долларов, поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что его страна продолжит атаки по Ирану без обязательств по конкретным срокам прекращения войны, что усилило опасения инвесторов по поводу длительных перебоев в поставках.
Главные тезисы
- Цены на нефть выросли более чем на 5 долларов после заявлений Трампа о продолжении атак на Иран, вызвав опасения инвесторов.
- Угрозы распространения конфликта на морские пути доставки нефти могут дальше подогревать рост цен на рынке.
Трамп своими заявлениями снова поднял цены на нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6,33 доллара (на 6,3%) до 107,49 доллара за баррель к 04:07 по Гринвичу (до 06:07 по Киеву).
Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 5,28 долларов (на 5,3%) до 105,40 доллара за баррель.
Рост цен произошел после того, как обе марки ранее подешевели более чем на 1 доллар в преддверии телевизионного обращения Трампа к нации, завершив предыдущую сессию на более низком уровне.
Рынки реагируют на то, что в речи американского президента «не было четкого упоминания о прекращении огня или дипломатических переговорах», отметила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Садчева.
Угрозы морского судоходства растут с усилением регионального конфликта. В среду Министерство обороны Катара сообщило, что в водах страны иранская крылатая ракета попала в нефтяной танкер, арендованный компанией QatarEnergy.
Глава Международного энергетического агентства также предупредил, что перебои со снабжением начнут сказываться на экономике Европы уже в апреле.
Ранее континент был защищен грузами, контракты на поставку которых были заключены в начале войны, говорится в материале.
