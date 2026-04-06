Цены на нефть стремительно растут после заявлений Трампа насчет Ирана

2 апреля цены на нефть выросли более чем на 5 долларов, поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что его страна продолжит атаки по Ирану без обязательств по конкретным срокам прекращения войны, что усилило опасения инвесторов по поводу длительных перебоев в поставках.

Трамп своими заявлениями снова поднял цены на нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6,33 доллара (на 6,3%) до 107,49 доллара за баррель к 04:07 по Гринвичу (до 06:07 по Киеву).

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 5,28 долларов (на 5,3%) до 105,40 доллара за баррель.

Рост цен произошел после того, как обе марки ранее подешевели более чем на 1 доллар в преддверии телевизионного обращения Трампа к нации, завершив предыдущую сессию на более низком уровне.

Рынки реагируют на то, что в речи американского президента «не было четкого упоминания о прекращении огня или дипломатических переговорах», отметила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Садчева.

Если напряженность усилится или увеличатся риски на море, нефть может достичь новых максимумов, поскольку рынки учитывают в ценах возможные перебои со снабжением.

Угрозы морского судоходства растут с усилением регионального конфликта. В среду Министерство обороны Катара сообщило, что в водах страны иранская крылатая ракета попала в нефтяной танкер, арендованный компанией QatarEnergy.

Глава Международного энергетического агентства также предупредил, что перебои со снабжением начнут сказываться на экономике Европы уже в апреле.

Ранее континент был защищен грузами, контракты на поставку которых были заключены в начале войны, говорится в материале.