"Ми не згодні". Мелоні публічно виступила проти Трампа
Джерело:  online.ua

Лідерка Італії Джорджа Мелоні чітко дала зрозуміти, що її країна та союзники в Європі не згодні з нещодавніми діями США на Близькому Сході. Вони не хочуть псувати відносини зі Штатами, однак й мовчати не збираються.

Головні тези:

  • Запит Штатів на використання італійської бази Сігонелла був відхилений.
  • Італія не збирається жертвувати своїми інтересами заради США.

Представники ЗМІ попросили лідерку Італії прокоментувати поточний стан відносин зі США та критику Трампа в бік союзників, зокрема в контексті інциденту з італійською авіабазою Сігонелла.

Що важливо розуміти, офіційний Рим не допустив туди американські бомбардувальники, що залучені до війни на Близькому Сході.

За словами Мелоні, Європа не має розривати зв’язки зі США, однак також повинна діяти для захисту власних інтересів.

Як і раніше, вважаю, що на геополітичному рівні Європа не має, скажімо так, багато чого виграти від розриву з США, однак наша робота полягає насамперед у захисті наших національних інтересів, і коли ми не згодні, ми маємо це сказати, і цього разу ми не згодні.

Джорджа Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії

Офіційний Рим стверджує, що запит команди Трампа на використання бази Сігонелла був відхилений, оскільки йшлося про посадку бомбардувальників.

Варто зазначити, що не передбачено двостороннім договором між США та Італією.

Щоб це сталося — потрібна згодо з боку італійського парламенту.

