"Ми не згодні". Мелоні публічно виступила проти Трампа

Лідерка Італії Джорджа Мелоні чітко дала зрозуміти, що її країна та союзники в Європі не згодні з нещодавніми діями США на Близькому Сході. Вони не хочуть псувати відносини зі Штатами, однак й мовчати не збираються.
Головні тези:
- Запит Штатів на використання італійської бази Сігонелла був відхилений.
- Італія не збирається жертвувати своїми інтересами заради США.
Мелоні також кинула виклик Трампу
Представники ЗМІ попросили лідерку Італії прокоментувати поточний стан відносин зі США та критику Трампа в бік союзників, зокрема в контексті інциденту з італійською авіабазою Сігонелла.
Що важливо розуміти, офіційний Рим не допустив туди американські бомбардувальники, що залучені до війни на Близькому Сході.
За словами Мелоні, Європа не має розривати зв’язки зі США, однак також повинна діяти для захисту власних інтересів.
Офіційний Рим стверджує, що запит команди Трампа на використання бази Сігонелла був відхилений, оскільки йшлося про посадку бомбардувальників.
Варто зазначити, що не передбачено двостороннім договором між США та Італією.
Щоб це сталося — потрібна згодо з боку італійського парламенту.
