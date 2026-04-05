"Мы не согласны". Мэлони публично выступила против Трампа

Лидер Италии Джорджа Мэлони четко дала понять, что ее страна и союзники в Европе не согласны с недавними действиями США на Ближнем Востоке. Они не хотят портить отношения со Штатами, однако молчать не собираются.
Главные тезисы
- Запрос Штатов на использование итальянской базы Сигонелла был отклонен.
- Италия не собирается жертвовать своими интересами ради США.
Мелони также бросила вызов Трампу
Представители СМИ попросили лидера Италии прокомментировать текущее состояние отношений с США и критику Трампа в сторону союзников, в частности, в контексте инцидента с итальянской авиабазой Сигонелла.
Что важно понимать, официальный Рим не допустил туда американские бомбардировщики, которые вовлечены в войну на Ближнем Востоке.
По словам Мэлони, Европа не должна разрывать связи с США, однако также должна действовать для защиты собственных интересов.
Официальный Рим утверждает, что запрос команды Трампа на использование базы Сигонелла был отклонен, поскольку речь шла о посадке бомбардировщиков.
Следует отметить, что не предусмотрено двусторонним договором между США и Италией.
Чтобы это произошло, нужно согласие со стороны итальянского парламента.
Больше по теме
