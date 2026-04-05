"Мы не согласны". Мэлони публично выступила против Трампа
Источник:  online.ua

Лидер Италии Джорджа Мэлони четко дала понять, что ее страна и союзники в Европе не согласны с недавними действиями США на Ближнем Востоке. Они не хотят портить отношения со Штатами, однако молчать не собираются.

Главные тезисы

  • Запрос Штатов на использование итальянской базы Сигонелла был отклонен.
  • Италия не собирается жертвовать своими интересами ради США.

Представители СМИ попросили лидера Италии прокомментировать текущее состояние отношений с США и критику Трампа в сторону союзников, в частности, в контексте инцидента с итальянской авиабазой Сигонелла.

Что важно понимать, официальный Рим не допустил туда американские бомбардировщики, которые вовлечены в войну на Ближнем Востоке.

По словам Мэлони, Европа не должна разрывать связи с США, однако также должна действовать для защиты собственных интересов.

По-прежнему считаю, что на геополитическом уровне Европа, скажем так, не сможет много выиграть от разрыва с США, однако наша работа заключается прежде всего в защите наших национальных интересов, и когда мы не согласны, мы должны это сказать, и на этот раз мы не согласны.

Джорджа Мэлони

Премьер-министр Италии

Официальный Рим утверждает, что запрос команды Трампа на использование базы Сигонелла был отклонен, поскольку речь шла о посадке бомбардировщиков.

Следует отметить, что не предусмотрено двусторонним договором между США и Италией.

Чтобы это произошло, нужно согласие со стороны итальянского парламента.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон призвал западных лидеров объединиться против США
Макрон сплачивает вокруг себя мировых лидеров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация Украины разнесла 3 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
авиация ВСУ

