Авиация Украины разнесла 3 района сосредоточения армии РФ

Утром 4 апреля Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно поразила сразу три района сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1501 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 157 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 302 370 (+1 110) человек
танков — 11 835 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 344 (+4) ед.
артиллерийских систем — 39 378 (+85) ед.
РСЗО — 1 716 (+3) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 217 016 (+2 387) ед.
крылатых ракет — 4517 (+26) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 87 149 (+199) ед.
Вчера противник нанес три ракетных удара с применением 37 ракет и 80 авиационных ударов, сбросив 260 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 10491 дрон-камикадзе и произвел 3850 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 119 из них — из реактивных систем залпового огня.
