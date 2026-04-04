Авиация Украины разнесла 3 района сосредоточения армии РФ
Утром 4 апреля Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно поразила сразу три района сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1501 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 302 370 (+1 110) человек

  • танков — 11 835 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 344 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 39 378 (+85) ед.

  • РСЗО — 1 716 (+3) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 217 016 (+2 387) ед.

  • крылатых ракет — 4517 (+26) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 87 149 (+199) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением 37 ракет и 80 авиационных ударов, сбросив 260 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 10491 дрон-камикадзе и произвел 3850 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 119 из них — из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

РФ атаковала Сумы и Днепропетровщину — пострадали 14 человек
ДСНС Украины
ПВО ликвидировала 260 из 286 целей во время воздушного нападения РФ
Воздушные Силы ВСУ
В России горят 2 химических завода после атаки дронов — видео
"Бавовна" в России 4 апреля - что известно

