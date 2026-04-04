РФ атаковала Сумы и Днепропетровщину — пострадали 14 человек
Ночью 4 апреля Россия нанесла удары по жилому сектору в центре Сум, после чего начался пожар в многоэтажке. Согласно последним данным, пострадали 11 человек. Кроме того, еще о 3 пострадавших из-за вражеских атак сообщается в Днепропетровской области.

Главные тезисы

  • Попадание произошло на 13 этаже 16-этажки в центре Сум.
  • В результате вражеских атак на Днепропетровщине повреждены инфраструктура и админздание.

Атаки РФ на Сумы и Днепропетровщину — какие последствия

Как сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, враг нанес удары по областному центру ударными БПЛА.

После этого начался пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе.

Впоследствии Григоров заявил о трех пострадавших из-за российского удара. Кроме того, он добавил, что началась эвакуация людей из поврежденных домов.

Уже утром 4 апреля полиция официально подтвердила, что в результате ночного удара по Сумам количество пострадавших возросло до 11, среди них ребенок.

Также в Днепропетровской области в результате вражеских ударов три человека, в том числе и 5-месячный младенец и 6-летний мальчик, получили ранения.

С заявлением по этому поводу выступил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа:

Повреждены частные дома, инфраструктура, пожарная машина. Пострадали три человека. 5-месячный и 6-летний мальчики и женщина 41 года. Все на амбулаторном лечении.

