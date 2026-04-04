РФ атакувала Суми та Дніпропетровщину — постраждали 14 людей
РФ атакувала Суми та Дніпропетровщину — постраждали 14 людей

Атаки РФ на Суми та Дніпропетровщину — які наслідки
Уночі 4 квітня Росія завдали ударів по житловому сектору в центрі Сум, після цього почалася пожежа в багатоповерхівці. Згідно з останніми даними, постраждали 11 людей. Окрім того, про ще 3 потерпілих через ворожі атаки повідомляється в Дніпропетровській області.

  • Влучання відбулося на 13 поверсі 16-поверхівки у центрі Сум.
  • Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині понівечені інфраструктура, адмінбудівля.

Атаки РФ на Суми та Дніпропетровщину — які наслідки

Як повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, ворог завдав ударів по обласному центру ударними БпЛА.

Після цього почалася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Зарічному районі.

Згодом Григоров заявив про трьох потерпілих через російський удар. Окрім того, він додав, що почалася евакуація людей із пошкоджених будинків.

Уже вранці 4 квітня поліція офіційно підтвердила, що внаслідок нічного удару по Сумах кількість потерпілих зросла до 11, серед них є дитина.

Також у Дніпропетровській області внаслідок ворожих ударів троє людей, зокрема й 5-місячне немовля і 6-річний хлопчик, отримали поранення.

З заявою з цього приводу виступив начальний Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа:

Виникли пожежі. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, пожежна машина. Постраждали троє людей. 5-місячний і 6-річний хлопчики та жінка 41 року. Всі на амбулаторному лікуванні

