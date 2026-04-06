Японія виділила для України 1,3 млрд дол

1 квітня офіційно стало відомо, що Україна отримала від японського уряду майже 1,3 млрд доларів у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine.

Україна отримала від Японії масштабну допомогу

Про рішення офіційного Токіо повідомила глава Кабінету міністрів України Юлія Свириденко.

Україна отримала від Уряду Японії майже 1,3 млрд дол за проєктом Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти зараховані до загального фонду державного бюджету та спрямовуються на соціальні видатки. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

Очільниця українського уряду звертає увагу на те, що це другий транш від Японії, виділений у межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7.

Що важливо розуміти, його загальний обсяг становить 50 млрд доларів США.

За словами Юлії Свириденко, протягом останніх 4 років бюджетна підтримка з боку Токіо сягнула 10,7 млрд дол, зокрема 2,7 млрд дол надійшли у формі грантів.