Япония выделила для Украины 1,3 млрд долл

Украина получила от Японии масштабную помощь

О решении официального Токио сообщила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко.

Украина получила от правительства Японии почти 1,3 млрд долл. по проекту Всемирного банка PEACE in Ukraine. Средства направлены в общий фонд государственного бюджета и выделятся на социальные расходы. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Глава украинского правительства обращает внимание на то, что это второй транш от Японии, выделенный в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7.

Что важно понимать, его общий объем составляет 50 млрд. долларов США.

По словам Юлии Свириденко, за последние 4 года бюджетная поддержка со стороны Токио достигла 10,7 млрд долл., в том числе 2,7 млрд долл. поступили в форме грантов.