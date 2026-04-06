Япония выделила для Украины 1,3 млрд долл

1 апреля официально стало известно, что Украина получила от японского правительства около 1,3 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.
Главные тезисы
- Речь идет уже о втором транше от Японии по механизму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7.
- Эта помощь позволит обеспечить финансовую устойчивость Украины.
Украина получила от Японии масштабную помощь
О решении официального Токио сообщила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко.
Глава украинского правительства обращает внимание на то, что это второй транш от Японии, выделенный в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7.
Что важно понимать, его общий объем составляет 50 млрд. долларов США.
По словам Юлии Свириденко, за последние 4 года бюджетная поддержка со стороны Токио достигла 10,7 млрд долл., в том числе 2,7 млрд долл. поступили в форме грантов.
