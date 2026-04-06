Япония выделила для Украины 1,3 млрд долл
Категория
Экономика
Дата публикации

Юлия Свириденко
1 апреля официально стало известно, что Украина получила от японского правительства около 1,3 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.

Главные тезисы

  • Речь идет уже о втором транше от Японии по механизму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7.
  • Эта помощь позволит обеспечить финансовую устойчивость Украины.

О решении официального Токио сообщила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко.

Украина получила от правительства Японии почти 1,3 млрд долл. по проекту Всемирного банка PEACE in Ukraine. Средства направлены в общий фонд государственного бюджета и выделятся на социальные расходы.

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Глава украинского правительства обращает внимание на то, что это второй транш от Японии, выделенный в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7.

Что важно понимать, его общий объем составляет 50 млрд. долларов США.

По словам Юлии Свириденко, за последние 4 года бюджетная поддержка со стороны Токио достигла 10,7 млрд долл., в том числе 2,7 млрд долл. поступили в форме грантов.

Благодарим правительство Японии за предоставленный грант, а также Всемирный банк за эффективную координацию международной поддержки. Эта помощь чрезвычайно важна для обеспечения финансовой устойчивости Украины, — подчеркнула Юлия Свириденко.

