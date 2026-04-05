Європа потребує гарантій безпеки від України — МЗС Естонії
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна впевнений, що Європа потребує гарантій безпеки від України, враховуючи її унікальний досвід ведення війни.

Головні тези:

  • Україна може забезпечити безпеку для Європи через свій досвід у веденні війни - вважає МЗС Естонії.
  • Інтеграція України в ЄС та НАТО є ключовою для забезпечення безпеки у регіоні та на континенті загалом.

Україна може захистити Європу — Тсахкна

Про це дипломат написав в X.

Глава естонського МЗС заявив, що зараз настав історичний момент для того, щоб інтегрувати Україну в ЄС та НАТО.

За його словами, таке рішення стане гарантією безпеки як для України, так і для всієї Європи.

НАТО говорить не лише про те, що ми маємо надати гарантії безпеки Україні, але й про те, що наш регіон потребує гарантій безпеки від України, оскільки Україна зараз є найбільшою, найефективнішою та найдосвідченішою військовою силою в нашому регіоні.

На думку Тсахкни, рішення лишити Україну у "сірій зоні" лише дасть Росії можливість продовжувати свою агресію на європейському континенті.

Тому ми маємо розглядати це комплексно, адже ці "сірі зони", країни-нейтрали чи буферні зони, як би ми їх не називали, — це лише зелене світло для Путіна продовжувати агресію проти Європи. Тож нам слід усвідомити, що це також і наша можливість: Україна зараз бореться не лише за себе та свою свободу, а й дає нам час налагодити нову структуру європейської безпеки.

Більше по темі

