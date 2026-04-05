Європа потребує гарантій безпеки від України — МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна впевнений, що Європа потребує гарантій безпеки від України, враховуючи її унікальний досвід ведення війни.
Головні тези:
- Україна може забезпечити безпеку для Європи через свій досвід у веденні війни - вважає МЗС Естонії.
- Інтеграція України в ЄС та НАТО є ключовою для забезпечення безпеки у регіоні та на континенті загалом.
Україна може захистити Європу — Тсахкна
Про це дипломат написав в X.
Глава естонського МЗС заявив, що зараз настав історичний момент для того, щоб інтегрувати Україну в ЄС та НАТО.
За його словами, таке рішення стане гарантією безпеки як для України, так і для всієї Європи.
We must use this historic momentum to eliminate grey zones, bring Ukraine into Europe, and reshape European security.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 2, 2026
This is not just about securing Ukraine, it is about Ukraine, with its unparalleled military experience, providing security guarantees for Europe. pic.twitter.com/Ja9eORbdiq
На думку Тсахкни, рішення лишити Україну у "сірій зоні" лише дасть Росії можливість продовжувати свою агресію на європейському континенті.
Тому ми маємо розглядати це комплексно, адже ці "сірі зони", країни-нейтрали чи буферні зони, як би ми їх не називали, — це лише зелене світло для Путіна продовжувати агресію проти Європи. Тож нам слід усвідомити, що це також і наша можливість: Україна зараз бореться не лише за себе та свою свободу, а й дає нам час налагодити нову структуру європейської безпеки.
