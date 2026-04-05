Європа потребує гарантій безпеки від України — МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна впевнений, що Європа потребує гарантій безпеки від України, враховуючи її унікальний досвід ведення війни.

Україна може захистити Європу — Тсахкна

Про це дипломат написав в X.

Глава естонського МЗС заявив, що зараз настав історичний момент для того, щоб інтегрувати Україну в ЄС та НАТО.

За його словами, таке рішення стане гарантією безпеки як для України, так і для всієї Європи.

НАТО говорить не лише про те, що ми маємо надати гарантії безпеки Україні, але й про те, що наш регіон потребує гарантій безпеки від України, оскільки Україна зараз є найбільшою, найефективнішою та найдосвідченішою військовою силою в нашому регіоні.

We must use this historic momentum to eliminate grey zones, bring Ukraine into Europe, and reshape European security.



This is not just about securing Ukraine, it is about Ukraine, with its unparalleled military experience, providing security guarantees for Europe. pic.twitter.com/Ja9eORbdiq — Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 2, 2026

На думку Тсахкни, рішення лишити Україну у "сірій зоні" лише дасть Росії можливість продовжувати свою агресію на європейському континенті.