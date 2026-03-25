Естонія скликає екстрене засідання уряду через заліт дрона з Росії

Вранці 25 березня відбудеться термінове засідання естонського уряду. Влада країни планує невідкладно обговорити інцидент, коли дрон, який залетів з території РФ, вразив трубу електростанції в Аувере.

Заліт дрона з Росії — як реагують в Естонії

З офіційною заявою з цього приводу виступила міністерка юстиції Лійза-Лі Пакоста.

Вона підтвердила, що вранці 25 березня уряд Естонії збереться на екстрене засідання "у зв'язку з інцидентом, пов'язаним з безпекою".

Як вдалося дізнатися журналістам, безпосередньої шкоди електростанції не завдано, а це означає, що заліт дрона не матиме значного впливу на естонську енергосистему.

У мережі вже публікують фото пошкодженої труби. На ньому можна розгледіти, що пошкодження є мінімальними.

Естонська влада стверджує, що дрон збився з курсу та врізався вночі в димову трубу електростанції в Аувере.

Окрім того, відомо про падіння дрона на території Латвії.

У Міноборони Литви вже озвучили припущення, що це український дрон з-поміж тих, що летів атакувати цілі на території РФ і відхилився від курсу під впливом РЕБ.