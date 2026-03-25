Естонія скликає екстрене засідання уряду через заліт дрона з Росії
Категорія
Світ
Дата публікації

Міхал
Джерело:  ERR

Вранці 25 березня відбудеться термінове засідання естонського уряду. Влада країни планує невідкладно обговорити інцидент, коли дрон, який залетів з території РФ, вразив трубу електростанції в Аувере.

Головні тези:

  • Цей інцидент не матиме значного впливу на енергосистему Естонії.
  • У Литві припускають, що це могли бути українські дрони, які збилися з курсу під впливом РЕБ.

Заліт дрона з Росії — як реагують в Естонії

З офіційною заявою з цього приводу виступила міністерка юстиції Лійза-Лі Пакоста.

Вона підтвердила, що вранці 25 березня уряд Естонії збереться на екстрене засідання "у зв'язку з інцидентом, пов'язаним з безпекою".

Як вдалося дізнатися журналістам, безпосередньої шкоди електростанції не завдано, а це означає, що заліт дрона не матиме значного впливу на естонську енергосистему.

У мережі вже публікують фото пошкодженої труби. На ньому можна розгледіти, що пошкодження є мінімальними.

Фото: err.ee

Естонська влада стверджує, що дрон збився з курсу та врізався вночі в димову трубу електростанції в Аувере.

Окрім того, відомо про падіння дрона на території Латвії.

У Міноборони Литви вже озвучили припущення, що це український дрон з-поміж тих, що летів атакувати цілі на території РФ і відхилився від курсу під впливом РЕБ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили ще 121 російський дрон
Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати своєї роботи
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російський порт Усть-Луга охопила пожежа після атаки України — відео
Нова атака дронів на Росію - які наслідки
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Невідомі дрони залетіли в Латвію та Естонію — під ударом ТЕС
Атака дронів на Латвію та Естонію — що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?