Эстония созывает экстренное заседание правительства из-за залета дрона из России
Эстония созывает экстренное заседание правительства из-за залета дрона из России

Залет дрона из России - как реагируют в Эстонии
Источник:  ERR

Утром 25 марта состоится срочное заседание эстонского правительства. Власти страны планируют безотлагательно обсудить инцидент, когда залетевший с территории РФ дрон поразил трубу электростанции в Аувере.

Главные тезисы

  • Этот инцидент не повлияет на энергосистему Эстонии.
  • В Литве предполагают, что это могли быть украинские дроны, которые сбились с курса под влиянием РЭБ.

Залет дрона из России — как реагируют в Эстонии

С официальным заявлением по этому поводу выступила министр юстиции Лийза-Ли Пакоста.

Она подтвердила, что утром 25 марта правительство Эстонии соберется на экстренное заседание "в связи с инцидентом, связанным с безопасностью".

Как удалось узнать журналистам, непосредственный ущерб электростанции не нанесен, а это значит, что залет дрона не окажет значительного влияния на эстонскую энергосистему.

В сети уже публикуют фото поврежденной трубы. На нем можно рассмотреть, что повреждения минимальны.

Эстонские власти утверждают, что дрон сбился с курса и врезался ночью в дымовую трубу электростанции в Аувере.

Кроме того, известно о падении дрона на территории Латвии.

В Минобороны Литвы уже озвучили предположение, что это украинский дрон из тех, кто летел атаковать цели на территории РФ и отклонился от курса под влиянием РЭБ.

Больше по теме

Силы ПВО обезвредили еще 121 российский дрон
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты своей работы
Российский порт Усть-Луга охватил пожар после атаки Украины — видео
"Бавовна" в России 25 марта - какие последствия
Неизвестные дроны залетели в Латвию и Эстонию: под ударом ТЭС
Атака российских дронов на Латвию и Эстонию – что известно

