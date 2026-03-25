Эстония созывает экстренное заседание правительства из-за залета дрона из России

Утром 25 марта состоится срочное заседание эстонского правительства. Власти страны планируют безотлагательно обсудить инцидент, когда залетевший с территории РФ дрон поразил трубу электростанции в Аувере.

Залет дрона из России — как реагируют в Эстонии

С официальным заявлением по этому поводу выступила министр юстиции Лийза-Ли Пакоста.

Она подтвердила, что утром 25 марта правительство Эстонии соберется на экстренное заседание "в связи с инцидентом, связанным с безопасностью".

Как удалось узнать журналистам, непосредственный ущерб электростанции не нанесен, а это значит, что залет дрона не окажет значительного влияния на эстонскую энергосистему.

В сети уже публикуют фото поврежденной трубы. На нем можно рассмотреть, что повреждения минимальны.

Эстонские власти утверждают, что дрон сбился с курса и врезался ночью в дымовую трубу электростанции в Аувере.

Кроме того, известно о падении дрона на территории Латвии.

В Минобороны Литвы уже озвучили предположение, что это украинский дрон из тех, кто летел атаковать цели на территории РФ и отклонился от курса под влиянием РЭБ.