Неизвестные дроны залетели в Латвию и Эстонию: под ударом ТЭС

Утром 25 марта власти Латвии и Эстонии официально подтвердили, что два дрона влетели со стороны России в их страны: один из них самоликвидировался без последствий, а другой врезался в трубу эстонской ТЭС.
Главные тезисы
- Страны не расценивают эту атаку как сознательное нападение со стороны России.
- Расследование этих инцидентов уже началось.
Атака российских дронов на Латвию и Эстонию — что известно
В Минобороне Латвии заявляют, что вошедший в воздушное пространство их страны российский беспилотный летательный аппарат разбился в районе Краславы на юго-востоке страны.
В оборонном ведомстве добавили, что системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв.
На месте падения дрона уже работают представители Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и подразделений Государственной пограничной охраны — там обнаружили обломки беспилотника.
Власти Эстонии официально подтвердили, что дрон влетел из России и врезался в трубу Ауверской электростанции.
Согласно последним данным, никто не пострадал. На месте работают саперы и полиция, расследование проводит генпрокуратура страны.
