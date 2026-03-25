Неизвестные дроны залетели в Латвию и Эстонию: под ударом ТЭС

Утром 25 марта власти Латвии и Эстонии официально подтвердили, что два дрона влетели со стороны России в их страны: один из них самоликвидировался без последствий, а другой врезался в трубу эстонской ТЭС.

Атака российских дронов на Латвию и Эстонию — что известно

В Минобороне Латвии заявляют, что вошедший в воздушное пространство их страны российский беспилотный летательный аппарат разбился в районе Краславы на юго-востоке страны.

В оборонном ведомстве добавили, что системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв.

На месте падения дрона уже работают представители Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и подразделений Государственной пограничной охраны — там обнаружили обломки беспилотника.

Дальнейшей угрозы безопасности гражданского населения и воздушного пространства Латвии не обнаружено. Никто из мирных жителей не пострадал, гражданской инфраструктуре не был причинен вред, — отметили в Минобороны Латвии.

Власти Эстонии официально подтвердили, что дрон влетел из России и врезался в трубу Ауверской электростанции.

Согласно последним данным, никто не пострадал. На месте работают саперы и полиция, расследование проводит генпрокуратура страны.