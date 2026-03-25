Российский порт Усть-Луга охватил пожар после атаки Украины — видео
"Бавовна" в России 25 марта - какие последствия
Источник:  online.ua

Ночью 25 марта Украина совершила массированную дроновую атаку на Ленинградскую область России. По словам очевидцев, на территории порта Усть-Луга начался масштабный пожар.

Главные тезисы

  • Власти РФ заявляют об обезвреживании якобы 33 украинских БПЛА.
  • Порт Усть-Луга – ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов.

Факт атаки подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Последний начал уверять, что российская ПВО якобы смогла обезвредить над областью 33 украинских дрона.

Ставленик Кремля в регионе также добавил, что спасатели пытаются обуздать пожар в порту Усть-Луга.

По предварительным данным, пострадавших нет. Боевые действия продолжаются, — заявил Дрозденко.

Кроме того, сообщается, что аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге приостанавливал работу на фоне атаки украинских дронов.

Что важно понимать, порт Усть-Луга — один из крупнейших портов страны-агрессорки на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов.

Он находится на расстоянии около 1000 км от украинской границы.

Указанный объект играет важнейшую роль в финансировании российской военной машины, ведь он обеспечивает значительные валютные поступления в бюджет страны-агрессорки.

Также сообщается, что около полумиллиона жителей Белгородской области остались без света после ночной атаки Сил обороны Украины.

